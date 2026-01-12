Marseille prati Hajdukovog mladog krilnog napadača

Francuski prvoligaš Olympique de Marseille aktivno prati tržište u istočnoj Europi, a među imenima koja su se pojavila na radaru kluba je i mladi igrač Hajduka, Bruno Durdov.

Kako piše Index, pozivajući se na francuski portal Jeunes Footeux, Marseille razmatra nekoliko potencijalnih pojačanja, a uz Durdova se spominju i Kolumbijac José Sebastian Romero te Ognjen Ugrešić iz Partizana.

Durdov je 18-godišnji krilni napadač koji ove sezone nema stalnu minutažu u prvoj momčadi Hajduka. Trener Gonzalo Garcia koristio ga je u 14 utakmica, uglavnom kao igrača s klupe, pri čemu je skupio 541 minutu te upisao jedan pogodak i jednu asistenciju. Unatoč tome, splitski klub i dalje ga vidi kao velik potencijal, tim više što je tek nedavno postao punoljetan.

Ukupno je Durdov upisao 48 nastupa za prvu momčad Hajduka, uz četiri gola i dvije asistencije, a standardni je član hrvatske U-21 reprezentacije.

Prema pisanju Indexa, Hajduk je prošlog ljeta za mladog krilnog igrača tražio pet milijuna eura. Njegov ugovor sa splitskim klubom vrijedi do ljeta 2027. godine, dok ga Transfermarkt trenutno procjenjuje na tri milijuna eura. Prije interesa Marseillea, Durdova su pratili i Borussia Mönchengladbach te Club Brugge.

Prošle godine potpisao je ugovor s agencijom Gol International, jednom od najvećih sportskih agencija na svijetu, koju vodi nogometni agent Pini Zahavi.

Inače, glavna transfer-tema u Hajduku ovog ljeta je Branimir Mlačić. Talentirani 18-godišnji stoper privukao je pažnju brojnih klubova, a u pregovorima je trenutno najkonkretniji milanski Inter.