Marković o žetonima: "Ono što me najviše muči jest to što je javnosti postala sasvim normalna ova situacija"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković na društvenim mrežama osvrnula se na jučerašnja događanja u Hrvatskom saboru, ocijenivši ih demonstracijom „žetoniziranja“ i političke trgovine.

U objavi je kritizirala prelazak pojedinih zastupnika na stranu vladajuće većine te poručila kako takva praksa pokazuje da su politički standardi u Hrvatskoj ozbiljno narušeni.

Njezin status prenosimo u nastavku:

"Jučerašnji dan u Saboru bio je demonstracija dvije stvari.

Prvo – žetoniziranje.

Ona koja se brine za Međimurje, a mandat je dobila samo zahvaljujući SDP-u, danas je našla svoje mjesto u klupama s HDZ-om. Dok se namještala u svojoj novoj fotelji gore na vrhu dijela sabornice gdje sjedi oporba, nešto se zelenilo: Dario Zurovec demonstrira da je popio kavu s premijerom nakon koje je izjavio: “HDZ ima puno mana, ali…” i interesa, dodala bih ja.

Iskreno, mene ne muče pojedinci koji za produljenje svoje političke karijere prodaju svoje mandate i svoj ugled. Ono što me u cijeloj ovoj priči žetonizacije najviše muči jest to što je javnosti postala sasvim normalna ova situacija. A to puno govori o standardima u RH koje su, zahvaljujući srozavanju institucija od strane HDZ-a i premijera, dovedene nikad niže. I sve o tome najbolje je rekao sam Dario Zurovec nakon kave s premijerom.

I tako dolazimo do druge točke danas u Saboru – projekti.

Nakon što je atraktivniji i jučer ispod svih standarda dio prepucavanja završio, bavili smo se izvješćem o EU fondovima u veoma reduciranom broju zastupnika, odnosno famoznim projektima. I tu se sve lijepo nadovezuje jedno na drugo. Jer, naime, i jedan i drugi novi član vladajuće većine rekli su da su “prodali obraz” radi projekata.

A Zurovec je to možda i najiskrenije objasnio jednim političkim “soundbiteom”:

“Kako ćete inače nešto napraviti? Tako su postavljene stvari u Hrvatskoj. Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir.”

Tom rečenicom Dario Zurovec je zapravo plastično razotkrio primjer institucionalne korupcije modela vlasti u RH da ako nisi uz HDZ, neće ti biti lako. Ako su se premijer i Zurovec dogovorili ruku za projekte, onda je to priznanje kako sustav zapravo funkcionira. Je li tako premijer dogovorio i sve ostale koji su se pridružili HDZ-u ruka za projekte, da ne fali taj jedan papir?

Na kraju Dario Zurovec kaže da je svjestan da će mu birači to zamjeriti i da ga nije briga ako se projekti realiziraju.

Ako je cijena projekata politička lojalnost, onda to više nije politika razvoja nego priznanje kako sustav funkcionira i u demokratskoj državi bi trebale postojati institucije koje bi se ovim trebale baviti", poručila je Marković.