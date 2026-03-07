Close Menu

Marković o žetonima: "Ono što me najviše muči jest to što je javnosti postala sasvim normalna ova situacija"

"Ako nisi uz HDZ, neće ti biti lako"
Ivana Marković

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković na društvenim mrežama osvrnula se na jučerašnja događanja u Hrvatskom saboru, ocijenivši ih demonstracijom „žetoniziranja“ i političke trgovine.

U objavi je kritizirala prelazak pojedinih zastupnika na stranu vladajuće većine te poručila kako takva praksa pokazuje da su politički standardi u Hrvatskoj ozbiljno narušeni.

Njezin status prenosimo u nastavku:

"Jučerašnji dan u Saboru bio je demonstracija dvije stvari.

Prvo – žetoniziranje.

Ona koja se brine za Međimurje, a mandat je dobila samo zahvaljujući SDP-u, danas je našla svoje mjesto u klupama s HDZ-om. Dok se namještala u svojoj novoj fotelji gore na vrhu dijela sabornice gdje sjedi oporba, nešto se zelenilo: Dario Zurovec demonstrira da je popio kavu s premijerom nakon koje je izjavio: “HDZ ima puno mana, ali…” i interesa, dodala bih ja.

Iskreno, mene ne muče pojedinci koji za produljenje svoje političke karijere prodaju svoje mandate i svoj ugled. Ono što me u cijeloj ovoj priči žetonizacije najviše muči jest to što je javnosti postala sasvim normalna ova situacija. A to puno govori o standardima u RH koje su, zahvaljujući srozavanju institucija od strane HDZ-a i premijera, dovedene nikad niže. I sve o tome najbolje je rekao sam Dario Zurovec nakon kave s premijerom.

I tako dolazimo do druge točke danas u Saboru – projekti.

Nakon što je atraktivniji i jučer ispod svih standarda dio prepucavanja završio, bavili smo se izvješćem o EU fondovima u veoma reduciranom broju zastupnika, odnosno famoznim projektima. I tu se sve lijepo nadovezuje jedno na drugo. Jer, naime, i jedan i drugi novi član vladajuće većine rekli su da su “prodali obraz” radi projekata.

A Zurovec je to možda i najiskrenije objasnio jednim političkim “soundbiteom”:

“Kako ćete inače nešto napraviti? Tako su postavljene stvari u Hrvatskoj. Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir.”

Tom rečenicom Dario Zurovec je zapravo plastično razotkrio primjer institucionalne korupcije modela vlasti u RH da ako nisi uz HDZ, neće ti biti lako. Ako su se premijer i Zurovec dogovorili ruku za projekte, onda je to priznanje kako sustav zapravo funkcionira. Je li tako premijer dogovorio i sve ostale koji su se pridružili HDZ-u ruka za projekte, da ne fali taj jedan papir?

Na kraju Dario Zurovec kaže da je svjestan da će mu birači to zamjeriti i da ga nije briga ako se projekti realiziraju.

Ako je cijena projekata politička lojalnost, onda to više nije politika razvoja nego priznanje kako sustav funkcionira i u demokratskoj državi bi trebale postojati institucije koje bi se ovim trebale baviti", poručila je Marković.

