Marko Perković Thompson primit će braniteljsko priznanje „Osoba godine“

Hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson u ponedjeljak, 29. prosinca 2025., u 11 sati u dvorani HVIDR-e u Zagrebu (Slovenska 21) primit će priznanje 'Osoba godine', koje tradicionalno dodjeljuju hrvatski branitelji. Kako navode organizatori, odluka je donesena na temelju njegovih glazbenih aktivnosti tijekom godine, među kojima su brojni koncerti te velika posjećenost nastupa, kao i popularnost njegovih pjesama.

Svečanu dodjelu organizira Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. (UHBDR91.). U programu će sudjelovati predsjednik UHBDR91. Mladen Pavković, predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja, predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara Zorica Gregurić, akademik Josip Pečarić, don Anđelko Zdeslav Kaćunko, glazbeni producent Vladimir Mihaljek Miha, predsjednik Uprave Croatia Recordsa Želimir Babogredac, Mirko Švenda Žiga te Zagrebačke mažoretkinje. Program će moderirati Branko Uvodić.

Ulaz na događaj je slobodan.