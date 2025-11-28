Marko Perković nadimka 'Thompson' u polufinalu Europskog prvenstva: "Što su veći i teži, ljepše padaju!"

Hrvatski prvak u superteškoj kategoriji +90 kg za seniore do 23 godine i debitant u našoj reprezentaciji, Bjelovarac Marko Perković, u petak, 28. studenog 2025. godine, bori se u polufinalu Europskog prvenstva U-23 u Budimpešti. Polufinalni ogled +90 kg protiv Azera Sabuhi Alizade na rasporedu je u 15.00 sati na RING A.

Marko Perković, kojeg naravno zovu Thompson, a poznati glazbenik Marko Perković Thompson mu je krsni kum, član je BK Sesvete, a kao MMA borac Cro Cop Teama u četvrtfinalu je osigurao medalju dominantnom pobjedom jednoglasnom odlukom protiv turskog prvaka Turana Sahina Veysela, koji je bio oko 20 kilograma teži.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ove godine Marko je postao prvak Hrvatske u Vukovaru impresivnim trijumfom prekidom protiv superteškaša pulske Arene, Elvisa Mahmutovića. Lani je bio doprvak Hrvatske U-23 nakon neizvjesnog finala protiv Lovre Pavčeca iz Nokauta. Nedavno je trijumfirao i na 'Memorijalu Marka Bošnjaka' u Zagrebu, gdje je u finalu prekidom pobijedio reprezentativca Kosova Shpejtima Shabanija.

Markov protivnik u polufinalu, Azebajdžanac Sabuhi Alizada, u četvrtfinalu je s impresivnim serijama prisilio na prekid ukrajinskog prvaka Zinkovskyja. Alizada je barem 20 kilograma teži od Marka, a za njega je već osigurana bronca – do sada najveći uspjeh u njegovoj karijeri.

Marko Perković dosad je pokazao da ima recept za velike, teže protivnike u superteškoj kategoriji, u duhu uzrečice njegovog učitelja Mirka Cro Copa Filipovića: "Što su veći i teži, ljepše padaju!"

U drugom polufinalu superteške kategorije +90 kg sučelit će se vrhunski njemački prvak Nikita Putilov i Englez Damar Kristoph Thomas.

Sretno Marko, kao i njegovim trenerima Bruni Škudaru, MMA blizancima Mateju i Marku Batiniću, izborniku Marku Čaliću i treneru reprezentacije Mariju Preskaru.

Zahvaljujući Markovom uspjehu, Hrvatska je među dvadesetak zemalja koje su osvojile medalje na Europskom prvenstvu za seniore i seniorke U-23 u Budimpešti. Najviše odličja i nastupa u polufinalima osigurala je Turska (9), dok je Hrvatska, s jednim odličjem, u društvu Albanije, Finske, Litve, Norveške, Španjolske, Švedske i Walesa.