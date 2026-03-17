Mario Tomas objavio “Ajmo Zadre”: Emotivna posveta rodnom gradu

Zadarska glazbena scena bogatija je za novu pjesmu posvećenu Dalmaciji. Poznati zadarski glazbenik Mario Tomas predstavio je svoj najnoviji singl “Ajmo Zadre”, koji već na prvo slušanje osvaja prepoznatljivim dalmatinskim melosom.

Nakon niza uspješnih nastupa, Tomas je odlučio napisati pjesmu posvećenu svom rodnom gradu, ističući kako je riječ o projektu nastalom iz iskrene emocije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Pjesma je nastala iz čiste ljubavi prema mom rodnom gradu. Sam sam je pisao i u nju utkao sve ono što Zadar za mene predstavlja. Melodija je prava dalmatinska, onakva kakvu naši ljudi vole, i vjerujem da će im se svidjeti”, poručio je glazbenik.

Više od navijačke pjesme

“Ajmo Zadre” nije zamišljena samo kao sportska ili navijačka himna, već kao topla mediteranska priča koja slavi zadarske ulice, more i prepoznatljiv lokalni dišpet.

Tomas ne skriva optimizam te vjeruje da će se sugrađani prepoznati u stihovima i emociji koju je pretočio u pjesmu. Prema prvim reakcijama publike, čini se da je Zadar dobio još jednu pjesmu koja bi se mogla dugo pjevati.