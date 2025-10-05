Mario Mandarić: "Za sve upite obratite se mom odvjetniku. Već duže vrijeme sam vlasnik registriranih žigova 'Kult Plave Kamenice' i 'Plava Kamenica'"

Poznati hrvatski kuhar i poduzetnik Mario Mandarić ponovno je izazvao pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama. Na svom je Facebook profilu otkrio kako je on službeni nositelj registriranih žigova "Kult Plave Kamenice" i "Plava Kamenica", te poručio svima koji te nazive koriste u bilo kakve svrhe – da ubuduće kontaktiraju njegovog odvjetnika.

"Javite se mom odvjetniku za reguliranje prava"

"PAŽNJA, PAŽNJA! Ovim putem želim javno istaknuti da sam ja već duže vrijeme vlasnik registriranih žigova 'Kult Plave Kamenice' i 'Plava Kamenica'. Stoga pozivam sve koji koriste ta imena u svojim poslovima, naslovima, eventima ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj aktivnosti da se jave mom odvjetniku radi dogovora o najmu prava na korištenje mojih žigova i reguliranja daljnjih aktivnosti pod tim imenima", napisao je Mandarić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodao je i kako je spreman žigove besplatno ustupiti onima koji imaju "dobru ideju" za njihovo korištenje.

"Da napomenem, žigove je moguće i u potpunosti otkupiti od mene. Sve što trebate je priložiti dokaz da niste jedan od najvećih poreznih dužnika u Zagrebu i da državi ne dugujete 196.000 eura poreza. Nakon te rutinske sitnice, možemo u pregovore", poručio je s dozom ironije.

Objavu je zaključio u svom prepoznatljivom stilu, uz dozu humora: "Do tad, mi se vidimo na Adventu na kućici 'Kult Plave Kamenice', a možda i u kojem 'Plava Kamenica' javnom WC-u, tko zna."