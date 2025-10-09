Mario Mandarić: "Ne zabranjujem portalu KPK korištenje imena"

Chef i poduzetnik Mario Mandarić nedavno je objavio kako je postao službeni nositelj žigova „Kult Plave Kamenice“ i „Plava Kamenica“, što je izazvalo veliko zanimanje javnosti i brojne reakcije u medijima i na društvenim mrežama.

Mandarić je na društvenim mrežama poručio svima koji koriste te nazive da se za daljnje informacije obrate njegovom odvjetniku, dodavši da je žigove moguće i otkupiti.

"PAŽNJA, PAŽNJA! Ovim putem želim javno istaknuti da sam ja već duže vrijeme vlasnik registriranih žigova ‘Kult Plave Kamenice’ i ‘Plava Kamenica’. Stoga pozivam sve koji koriste ta imena u svojim poslovima, naslovima, eventima ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj aktivnosti da se jave mom odvjetniku radi dogovora o najmu prava na korištenje mojih žigova", napisao je Mandarić u objavi.

Dodao je da “žigove daje besplatno na korištenje onima koji imaju dobru ideju”, te ironično zaključio da “u pregovore mogu ući svi koji nisu među najvećim poreznim dužnicima u Zagrebu”.

"Očekivao sam prašinu, ali ne ovoliku"

Gostujući u Podcast Incubatoru, Mandarić je rekao da nije očekivao toliki odjek svoje objave.

"Očekivao sam da ću dignuti prašinu, ali ovoliko – nevjerojatno. Ne prestaje mi zvoniti mobitel već dva dana. Svi mediji, novinari, bolesno. Mislim, tko je u Hrvatskoj registrirao neki žig pa su ga zvali i pitali zašto je to napravio?", rekao je.

"Puno je ljudi napisalo ‘mrzim ovog tipa, al’ odsad mi je drag’, tako da je to stvarno zanimljiva situacija", dodao je uz smijeh.

“Ne zabranjujem portalu korištenje imena”

Mandarić je istaknuo da nema namjeru zabraniti portalu Kult Plave Kamenice korištenje njihova imena.

"Ja uopće ne zabranjujem korištenje svojih žigova tom portalu. Sigurno neću ići protiv njih i braniti im da koriste svoj identitet. Ali oni pravno ne mogu ići protiv mene, koliko god mislili suprotno. Oni stalno pišu o ‘zloj vjeri’. Nema zle vjere ako im ja dam da i dalje koriste ime", rekao je Mandarić.

Registrirani nositelj do 2034. godine

Prema podacima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Mandarić je zaista vlasnik žigova “Kult Plave Kamenice” i “Plava Kamenica” do 30. listopada 2034. godine. Prijavu je podnio u listopadu 2024., a zaštita mu je priznata početkom svibnja 2025.

Mandarić, koji se u javnosti istaknuo humanitarnim radom i projektima održive gastronomije, posljednjih mjeseci često privlači pozornost netipičnim poduzetničkim potezima i izjavama.

Ovaj slučaj sada otvara pitanje pravne zaštite brendova u medijskom prostoru, ali i odnosa između imena kao javnog identiteta i registriranog žiga kao komercijalnog prava.