Mario Lolić reagirao na uvrede: "Kad nemate srama, ja osjećam susramlje za vas"

Mario Lolić, predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica, reagirao je nakon što je primio niz uvredljivih poruka zbog problema s opskrbom vodom u tom području.

Danas se u jutarnjim satima tokom izvođenja radova aglomeracije dogodilo puknuće na glavnoj cijevi našeg vodovoda na cesti prema Izvoru i morala se zatvoriti vodoopskrba za područje Žrnovnice. Očekivala se brza sanacija ali radovi su se odužili. Kako sam dobio informaciju iz Vodovod i kanalizacija Split kvar je saniran i trebat će neko vrijeme da se sistem napuni i vodoopskrba normalizira. Ako se to ne dogodi, sutra ćemo zatražiti cisterne za vodu za piće da se razmjeste po Žrnovnici. U osobnoj noti, razumijem frustraciju mještana, ali isto tako ne razumijem potrebu da me pojedinci vrijeđaju na vrlo primitivnoj razini dok se nalazim na volonterskoj funkciji i trudim se raditi što bolje mogu za dobrobit našeg mjesta. Kad već nemate srama, ja osjećam susramlje za vas i želim vam mir u duši.

