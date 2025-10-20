Close Menu

Mario Lolić reagirao na uvrede: "Kad nemate srama, ja osjećam susramlje za vas"

"U osobnoj noti, razumijem frustraciju mještana, ali isto tako ne razumijem potrebu da me pojedinci vrijeđaju na vrlo primitivnoj razini"
Mario Lolić, predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica, reagirao je nakon što je primio niz uvredljivih poruka zbog problema s opskrbom vodom u tom području.

Danas se u jutarnjim satima tokom izvođenja radova aglomeracije dogodilo puknuće na glavnoj cijevi našeg vodovoda na cesti prema Izvoru i morala se zatvoriti vodoopskrba za područje Žrnovnice. Očekivala se brza sanacija ali radovi su se odužili. Kako sam dobio informaciju iz Vodovod i kanalizacija Split kvar je saniran i trebat će neko vrijeme da se sistem napuni i vodoopskrba normalizira. Ako se to ne dogodi, sutra ćemo zatražiti cisterne za vodu za piće da se razmjeste po Žrnovnici. U osobnoj noti, razumijem frustraciju mještana, ali isto tako ne razumijem potrebu da me pojedinci vrijeđaju na vrlo primitivnoj razini dok se nalazim na volonterskoj funkciji i trudim se raditi što bolje mogu za dobrobit našeg mjesta. Kad već nemate srama, ja osjećam susramlje za vas i želim vam mir u duši.

