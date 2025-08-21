Marinske ljetne manifestacije: Ribarska večer uz Dalmatino

Turistička zajednica Općine Marina poziva sve mještane i posjetitelje na nezaboravnu ribarsku večer koja će se održati u petak, 22. kolovoza.

Program započinje nastupom DJ Machonni MC-a, a vrhunac večeri donosi popularna grupa Dalmatino. Publika će imati priliku uživati u njihovim bezvremenskim hitovima poput „Dvi sestre blizanke“, „Dajem ti rič“, „Refužo“ i mnogim drugima.

Uz dobru glazbu, posjetitelje očekuju ribarski specijaliteti i ugodna atmosfera, što ovu manifestaciju čini savršenim spojem tradicije, zabave i druženja.

Marinske ljetne manifestacije već su prepoznate kao omiljeni ljetni događaj u ovom dijelu Dalmacije, a ribarska večer s Dalmatinom zasigurno će privući brojne goste i domaće.

Vidimo se u Marini, 22. kolovoza, na večeri dobre glazbe i dalmatinskog šušura.