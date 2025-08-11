Marinske ljetne manifestacije donose ribarsku feštu, country koncert i kino na otvorenom

Općina Marina i ovog ljeta priprema bogat program zabavnih događanja na otvorenom, koji će privući i mještane i posjetitelje.

U ponedjeljak, 11. kolovoza, na plaži Prališće održat će se tradicionalna Ribarska fešta. Posjetitelje će zabavljati Miro Boem i Aritmija bend, a moći će uživati u raznim ribarskim delicijama uz veselu atmosferu.

Istoga dana, ljubitelji country glazbe moći će zaplesati uz nastup benda 058. Koncert će se održati u Marini, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na večer pjesme i plesa pod zvjezdanim nebom.

Program se nastavlja u četvrtak, 14. kolovoza, u Poljicima, gdje će na plaži biti održano kino na otvorenom. Prikazivat će se film Mala sirena, što je idealna prilika za obiteljsku večer. Posjetiteljima se preporučuje ponijeti dekice ili ručnike kako bi ugođaj bio potpun. Ulaz na projekciju je besplatan.

Organizatori ističu da je cilj manifestacija oživjeti ljetne večeri, povezati zajednicu i pružiti kvalitetan sadržaj svim generacijama.