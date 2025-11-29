Marinić Kragić se ispričao nakon poraza Jadrana: "Nisam pomogao, postigao sam suprotno"

Nakon poraza Jadrana od Mladosti u finalu Hrvatskog kupa (11:16) oglasio se Jerko Marinić Kragić.. Marinić Kragić koji je isključen s pravom zamjene u drugoj minuti finala nakon udaranja Luke Lončara.

"Ovim putem želim se ispričati svim 'jadranašicama' i 'jadranašima', suigračima i trenerima koji su vjerovali u mene, a koje sam ostavio na cjedilu potezom koji je sudac okarakterizirao kako je već na samom početku utakmice.

Nakon operacijskog zahvata sam trenirao da se što prije vratim u sastav u kako bih bio spreman za ovu utakmicu i pomogao ekipi, ali nažalost to nisam ostvario, dapače, postigao sam suprotno. Najdublje i najiskrenije isprike svima", poručio je.