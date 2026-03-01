Marin Jelačić ostaje neporažen: Nova pobjeda u Zagrebu

Splitski boksač Marin Jelačić upisao je novu pobjedu na Nokaut Arena Cupu u Zagrebu i zadržao besprijekoran profesionalni omjer 4-0.

U profesionalnom dijelu programa odmjerio je snage s iskusnim Venezuelcem Joseom Luisom Bellorinom te još jednom potvrdio da se na njega ozbiljno računa na domaćoj profesionalnoj sceni.

U zagrebačkom Boksačkom centru održano je ukupno 13 borbi – šest olimpijskih i sedam profesionalnih – a tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta. Publika je pratila svaki udarac i svaku razmjenu, a atmosfera je bila iznimno napeta.

Član splitskog BK Pauk svoju karijeru gradi sustavno i promišljeno. Omjer 4-0 u ranoj fazi profesionalnog puta pokazuje kontinuitet i stabilnost, ali i jasan plan razvoja bez ishitrenih poteza.

Zagrebački nastup dodatno je učvrstio njegov položaj na domaćoj profesionalnoj sceni. Sezona je tek započela, a Jelačić već pokazuje ambiciju i spremnost za nove izazove – kako u Hrvatskoj, tako i na međunarodnoj razini.