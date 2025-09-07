Marijana Puljak s kćeri uživala na koncertu Coldplaya: "Čista magija"

Saborska zastupnica Marijana Puljak podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama doživljaj s koncerta megapopularnog britanskog benda Coldplay, kojem je prisustvovala zajedno s kćeri.

"Ako ikad imate priliku otići na Coldplay koncert, ne propuštajte. Čista magija", napisala je Puljak uz fotografije i videozapise s koncerta, očito oduševljena spektaklom koji bend poznat po hitovima poput Viva la Vida, Fix You i Paradise priređuje svojim obožavateljima.

Coldplay je i ovoga puta publiku oduševio raskošnom scenografijom, svjetlosnim efektima i atmosferom koju obožavatelji često opisuju kao nezaboravno iskustvo. Marijana Puljak nije skrivala sreću što je trenutke koncerta mogla podijeliti upravo sa svojom kćeri.