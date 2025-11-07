Marijana Puljak: "Plenković osuđuje pojavu, a stranačkog druga spašava"

Saborska zastupnica stranke Centar, Marijana Puljak, oštro je reagirala na izjave premijera i predsjednika HDZ-a Andrejа Plenkovića u vezi s uhićenjem predsjednika HDZ-a Blatine-Škrape, koji je, prema informacijama policije, sudjelovao u incidentu u kojem je skupina muškaraca iz gradskih prostora istjerala djecu i umirovljenike zbog njihove nacionalnosti.

Plenković je u subotu osudio napad, kazavši da „vjeruje kako smo svi zajedno protiv toga da se starije ljude i djecu istjeruje dok plešu folklor“, ali je istodobno poručio da „ne može prejudicirati okolnosti u kojima se taj gospodin tamo našao“. Dodao je i kako ga osobno ne poznaje, ali da kolege o njemu govore „jako dobro“ te da „vjerojatno nije imao zlu namjeru“.

Puljak smatra da je upravo takav nastup premijera pokazatelj višegodišnje politike relativizacije i dvostrukih standarda.

– U toj jednoj rečenici Plenković je pokazao kako je dao svoj ogroman i ključan doprinos da dođemo u situaciju u kojoj se sada nalazimo. Relativizacija, ignorancija i dvostruke konotacije: tko nije s njime protiv njega je, a njegovi su uvijek dobri. Čak i kad istjeruju djecu i starije, samo zato što su Srbi – poručila je Puljak.

Dodala je kako se „godinama stvara atmosfera u kojoj mržnja postaje normalna, a nasilje prolazi bez posljedica“.

Prema njezinim riječima, premijer bi građanima trebao jasno poručiti da u Hrvatskoj nema mjesta za toleranciju mržnje i nasilja, te da stranačka iskaznica ne može biti alibi za odgovornost.

– Umjesto da opravdava 'slučajne prolaznike' iz HDZ-a, trebao bi pokazati da država koju vodi ne pristaje na takvo ponašanje. Dokle god takvi ljudi vode državu, nasilje i mržnja imat će zaštitu odozgo – istaknula je zastupnica.

Zaključila je kako je „vrijeme da se HDZ makne s vlasti i da se u hrvatsku politiku vrate pristojnost, odgovornost i razum“.