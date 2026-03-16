Marijana Puljak otkrila: "Više od 2.000 potpisa u 24 sata protiv rušenja Poljuda"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak otkrila je kako se u samo 24 sata više od 2.000 ljudi izjasnilo protiv rušenja Poljuda, poručivši da je riječ o jasnom signalu da Split ne pristaje na brisanje vlastitog identiteta i povijesti. U akciji upozoravanja na ovu temu sudjeluje i vijećnica Centra u Gradskom vijeću Grada Splita.

Kako ističu iz Centra, val potpore peticiji pokazuje koliko je Poljud duboko ukorijenjen u kolektivnu svijest grada te koliko građanima znači očuvanje jednog od najprepoznatljivijih simbola Splita. "U samo 24 sata preko 2.000 ljudi podiglo je glas protiv rušenja Poljuda. Hvala vam na svakom potpisu, ovo je dokaz da Split ne dopušta da mu se briše pamćenje", poručila je Puljak.

"Poljud nije samo stadion"

Puljak upozorava da Poljud nadilazi sportsku funkciju te predstavlja iznimno vrijedno arhitektonsko i kulturno nasljeđe. Naglašava kako je riječ o objektu koji stručnjaci smatraju najvećim spomenikom moderne arhitekture u Hrvatskoj.

"Poljud nije samo stadion. Struka je jasna: to je najveći spomenik moderne arhitekture u Hrvatskoj, remek-djelo koje stoji uz bok Dioklecijanovoj palači", navela je. Posebno ističe njegovu prepoznatljivu "lebdeću školjku", arhitektonski identitet po kojem je Split postao poznat i izvan granica Hrvatske.

"To je 'lebdeća školjka' koja je Splitu donijela svjetsku slavu, arhitektonski unikat kojeg su generacije gradile s vizijom da naš grad bude metropola, a ne provincija", poručila je.

Prema njezinim riječima, Poljud nije tek sportski objekt, nego prostor u kojem su se desetljećima isprepletali zajednički trenuci radosti, tuge i odrastanja brojnih generacija Splićana.

"To je mjesto na kojem su generacije slavile, tugovale i odrastale", istaknula je Puljak. U Centru smatraju da svaka ideja o rušenju stadiona zadire mnogo dublje od pitanja urbanizma ili sportske infrastrukture – u samo tkivo grada i njegov osjećaj kontinuiteta.

Teške optužbe na račun HDZ-a

Puljak je pritom oštro kritizirala HDZ i Tomislava Šutu, optuživši ih da rušenjem Poljuda pokušavaju prikriti vlastiti neuspjeh oko izgradnje novog stadiona na Brodarici.

"I sada ga žele srušiti. Šuta i HDZ-ovi bageri žele izbrisati lice Splita jer nemaju viziju za njegovu budućnost. Žele srušiti spomenik naše civilizacije kako bi prikrili vlastitu nesposobnost da izgrade novi stadion na Brodarici", poručila je. Dodala je kako Split ne smije postati "bezlična provincija bez sjećanja" te da se ne smije dopustiti rušenje simbola koji pripada i sadašnjim i budućim generacijama.

"Nećemo im dopustiti da od Splita naprave bezličnu provinciju bez sjećanja. Nećemo dopustiti da sruše ono što pripada našoj djeci jednako kao što je pripadalo nama", istaknula je.

"Borba za dušu grada"

Na kraju je poručila kako pitanje Poljuda vidi kao borbu za identitet Splita te je pozvala građane da podrže peticiju protiv njegova rušenja. "Ovo je borba za dušu našeg grada. Potpišite peticiju i pokažimo im da se splitski prkos ne može srušiti bagerom", zaključila je Puljak.