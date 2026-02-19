Marijana Puljak: "Okupljanje centra ima smisla samo ako je cilj promjena vlasti"

Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak poručila je kako okupljanje liberalnog centra u Hrvatskoj ima smisla isključivo ako mu je cilj promjena vlasti i, kako navodi, „bolji život svih građana“.

Puljak se osvrnula na inicijative za novo okupljanje liberalnih stranaka, istaknuvši da se takve ideje periodično pojavljuju, ali da često nemaju jasan otklon od vladajuće politike. Posebno je prozvala predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka i tu stranku, koje je opisala kao dugogodišnje partnere HDZ-a.

„Hrebak i HSLS svako nekoliko godina najave okupljanje liberalnog centra, no s jasnim ciljem održavanja HDZ-a na vlasti. Stranka Centar u tome ne želi sudjelovati“, poručila je.

Puljak kaže da Hrvatska „nema budućnosti s HDZ-om i njihovim sustavom korupcije, političke trgovine i klijentelizma“, naglašavajući da je njezina stranka spremna na suradnju, ali isključivo s opcijama kojima je cilj promjena aktualnog modela upravljanja državom.

„Mi jesmo za okupljanje centra, svih samostalnih građanskih opcija zdravog razuma kojima je cilj promjena vlasti i ovakvog modela upravljanja. Biti prirepak i stabilizirati HDZ nas ne zanima“, zaključila je.