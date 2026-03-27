Marijana Puljak kritizirala Domovinski pokret zbog komentara o obrazovanju: "Sram vas bilo! Morali bi hodati sa škartocom na glavi"

Saborska zastupnica Marijana Puljak oštro je kritizirala izjave Domovinskog pokreta vezane uz obrazovanje.

„Kad čujem da Domovinski pokret govori o obrazovanju, dođe mi mrak na oči. Danas je njihov predsjednik Ivan Penava pokušao vrijeđati obrazovanje novinara koji je objavio da nisu znali pokazati na karti gdje je Iran. Nakon što su doveli u Sabor čovjeka pod ozbiljnom sumnjom da je kupio diplomu na benzinskoj u Travniku, nemaju nikakvo pravo govoriti o obrazovanju“, rekla je Puljak tijekom saborske rasprave.

Puljak je naglasila kako se standardi obrazovanja i stručnosti trebaju poštivati, osobito među onima koji zauzimaju javne funkcije.

"Iznerviram se svaki put kad netko iz Domovinskog pokreta krene govoriti o nečijem obrazovanju. Sram vas bilo! Morali bi hodati sa škartocom na glavi, ovdje ste doveli čovjeka u Sabor koji je bio ministar pod sumnjom da je kupio diplomu i to ne u Travniku nego u čak Vinkovcima. Nije ni u Travniku bio!" kazala je i rekla da je od MUP-a tražila dokaze.

"Kako će ta osoba znati gdje je Iran?" zaključila je.