Marijana Puljak izabrana za predsjednicu stranke Centar

Saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica stranke Centar Marijana Puljak izabrana je za predsjednicu stranke, većinom glasova delegata na izbornoj skupštini održanoj u nedjelju u Zagrebu. Potpredsjednik stranke ostaje riječki gradski vijećnik Marin Račić, dok je politički tajnik stranke splitski vijećnik Igor Skoko.

Kako je tom prilikom naglasila, preuzimanje odgovornosti za vođenje Centra za nju podrazumijeva nastavak politike koja se temelji na radu, znanju i mjerljivim rezultatima. „U Centru vjerujemo u jednakost, jake institucije i državu koja služi građanima, a ne interesnim skupinama. I dalje ostajemo dosljedni našim ciljevima, želimo Hrvatsku koja se vodi pošteno, racionalno i bez kompromisa s klijentelizmom. Hrvatska ne treba nove podjele, nego novu razinu upravljanja, i to je prostor u kojem imamo puno toga za reći i ponuditi“, rekla je Puljak.

Prema njezinim riječima, Hrvatska se danas više nego ikad svjesno dijeli, kako bi se prikrili stvarni problemi, ali Centar ne vjeruje u politiku koja se temelji na stvaranju sukoba, ideološkim bitkama i umjetnim podjelama.

„Građani su umorni od nabrijavanja razdora koji ne vode nikamo i od javnih rasprava koje služe isključivo tome da se izbjegne odgovornost. U javnom prostoru želimo vratiti fokus na ono što je zaista važno, a to su rješenja koja građanima mogu ponuditi bolju kvalitetu života i poštovanje njihovog rada i znanja te pokazati da se Hrvatska može ići u smjeru stvaranja razumnog, poštenog i uključivog društva, bez obzira na sve nametnute prepreke“, zaključila je Puljak.