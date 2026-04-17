Puljak u srcu političkog kaosa: "Ovo su već osmi parlamentarni izbori u svega pet godina"

Zastupnica i članica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Marijana Puljak objavila je na Facebooku da se ovog vikenda nalazi u Sofiji, gdje sudjeluje u promatranju parlamentarnih izbora u Bugarskoj. Puljak je istaknula kako je riječ o dijelu međunarodne misije koja nadzire izborni proces u zemlji koja se već dulje suočava s izraženom političkom nestabilnošću.

- Nakon izbora u Mađarskoj, ovaj vikend sam u Sofiji. Evo me ispred Narodnog sabranja Bugarske, njihovog parlamenta. Ovdje sam ponovo kao dio misije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i nadzirem parlamentarne izbore.

Bugarska prolazi kroz iznimnu političku nestabilnost, ovo su već osmi parlamentarni izbori u svega pet godina. Česte promjene vlada i pad povjerenja građana doveli su do rekordno niske izlaznosti, koja je na zadnjim izborima pala na tek oko 33%.

Glavni izazovi o kojima razgovaramo s dionicima su kupovina glasova, pritisci na birače, nepovjerenje u institucije i politička fragmentacija koja otežava formiranje stabilne vlasti.

Slobodni i pošteni izbori temelj su svake demokracije. Upravo zato je važno biti ovdje jer način na koji se provode izbori u jednoj zemlji govori puno o stanju demokracije u cijeloj Europi - napisala je na Facebooku.