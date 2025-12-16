MARIJANA PULJAK I IGOR SKOKO: Proračun je izglasala koalicija svega najgoreg u splitskoj politici 

"U Splitu imamo dvije političke opcije koje su dijametralno različite. Jedna je koalicija HDZ-Kerum-SDP Matijević. Ili šef osuđene stranke za korupciju, čovjek koji je trenutno u zatvoru i čovjek koji je napravio najveću prevaru birača u povijesti Splita. Nasuprot njih koje zanima samo javni novac, mi smo napravili Žnjan, garaže i stotine drugih projekata bez ijedne afere, a to ćemo nastaviti čim se ova koalicija svega najgoreg u splitskoj politici raspadne i birači je kazne na izborima“, poručila je na konferenciji za medije gradska vijećnica Centra Marijana Puljak, komentirajući današnje izglasavanje proračuna na sjednici splitskog Gradskog vijeća.

Kako je istaknula, bilo je potpuno jasno da je proračun unaprijed dogovoren i da će biti izglasan. „Ispregovaran je kroz političku trgovinu, podjelu funkcija i jednu presudnu ruku, onu šesnaestu, nekadašnjeg čelnika SDP-a u Splitu. Građanima se pokušava prodati priča o hotelu Zagreb na Duilovu i domu za umirovljenike, ali to nije razlog zašto je digao ruku. Dom za umirovljenike je bio samo igrokaz, sve je bilo dogovoreno puno ranije i još smo tijekom kampanje govorili što će se dogoditi", rekla je Puljak, podsjećajući da je Centar već tada upozoravao da se iza kulisa slaže većina koja će ići na ruku HDZ-u.

Prema riječima gradskog vijećnika Igora Skoke, proračun pokazuje bezidejnost, a u planu ne postoji niti jedan jedini projekt, kojeg nije ostavila prethodna gradska vlast. „Dapače, iz proračuna se miču naši projekti koji su bili u visokim fazama pripreme, što pokazuje nedostatak bilo kakve ambicije za razvoj Splita“, rekao je Skoko, upozoravajući da se, unatoč divljanju inflacije, ništa dodatno ne izdvaja za najugroženije, socijalno osjetljive skupine građana. „Ne samo da im se ne pomaže, već se brutalno dižu porezi i nameti kako bi se namirili interesi ove trgovačke koalicije“, kazao je Skoko.