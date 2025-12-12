MARIJANA PULJAK: Grad Split značajno gubi ovlasti, a gradonačelnik Šuta šuti

Nakon što se u Saboru raspravljalo o skandaloznim prijedlozima Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, koji izravno zadiru u ovlasti jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Splita, saborska zastupnica i gradska vijećnica Centra Marijana Puljak upozorila je da splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu očito nije briga da će se ovlasti Grada znatno smanjiti, dok će ingerencije investitora znatno povećati.

„Cijela struka, arhitekti, urbanisti, komore i društva, tražila je da se ti zakoni povuku iz procedure, a i mi iz Centra zatražili smo isto. Prema novim zakonima, investitor može pokrenuti planiranje prostora bez jasnog zahvata i bez idejnog rješenja, tako da Grad ni ne zna što se uopće planira. Ako Grad u tri godine ne donese plan, investitor može sam projektirati i izgraditi javnu infrastrukturu, ceste, odvodnju, priključke, i Grad mu to sve mora platiti“, rekla je Puljak, dodajući da je najproblematičnije to što će se dozvole moći izdavati mimo urbanističkih planova ako postoji minimalna infrastruktura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„To znači da će se u Splitu moći graditi i protivno važećim planovima Grada. Kako je moguće da gradonačelnik drugog najvećeg grada u Hrvatskoj to ne smatra problematičnim? Zašto Grad Split nije ranije reagirao na ove zakone, nego je tematska sjednica zakazana tek 17. prosinca, nakon što će Sabor vrlo vjerojatno glasati o njima već 15. Prosinca?“, upitala je Puljak, dodajući da Šuta šuti, dok Grad značajno gubi ovlasti.

Današnja sjednica Gradskog vijeća, kako je istaknula, bila je posljednja prilika za raspravu o ovim zakonima. „Naš prijedlog da se o ovoj temi raspravlja danas nije prihvaćen, pa će se tematska rasprava održati tek u srijedu, nakon što zakoni budu prihvaćeni u Saboru. Preostat će nam samo mogućnost slanja zakona na ocjenu ustavnosti“, kazala je, ističući da je ovo trebala biti najvažnija rasprava u novijoj hrvatskoj povijesti.

„Gradonačelnika očito nije briga za javni prostor, najvrjedniji resurs koji imamo. Nije ga briga ni za ovlasti Grada. Ne znam, možda mu to i odgovara, možda je i u dogovoru s nekim investitorima i želi da se prostor Splita dodatno devastira“, zaključila je Puljak.