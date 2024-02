Marić o igranju rukom: "To je siva zona"

Šef sudačke komisije HNS-a Bruno Marić gostovao je u HRT-ovoj emisiji Sportske minute. Voditelja je zanimalo na što će biti stavljen naglasak u nastavku sezone:

"Recikliramo da tako kažem, one najosjetljivije teme u našem suđenju. To je ruka, kazneni prostor, VAR u svakom smislu, primjena VAR tehnologije. Fokus sam stavio na komunikaciju jer je to vrlo važan dio što se tiče primjene VAR tehnologije. Odlučili smo da idemo istim smjerom, kako smo išli, tako ćemo i završiti ovu sezonu. Nema smisla to mijenjati tijekom sezone."

"To je siva zona svjetskog suđenja"

Govorio je i o kriterijima za dosuđivanja penala zbog igranja rukom: "To je siva zona svjetskog suđenja, ne samo hrvatskog, uvijek postoje prijepori oko određenih odluka. UEFA nam je dala naputke na početku sezone i mislim da smo se približili jednom ujednačenom kriteriju.

Nogomet i suđenje se ne smije definirati onako kako bi to uska struka ili suci. Jer što smo mi dobili ako nas pet sudaca sjednemo i jedino mi razumijemo zašto je to ruka. Mi to moramo približiti i vama i klubovima i igračima i medijima da budemo prihvatljiviji, ja mislim da smo u velikoj mjeri uspjeli, ali naravno da i naši suci ponekad pogriješe na terenu za igru jer je to ljudski.

Istaknuo je kako sudaca nedostaje u Hrvatskoj i cijeloj Europi: "Nedostaje više od 40 tisuća sudaca u Europi, UEFA je pokrenula kampanju kojom želi i financirati razvoj suđenja u europskim nogometnim federacijama. Suci su važan dio nogometa, oni služe nogometu."

"Prijetnje se ne smiju dopuštati"

Govorio je i o pritisku na suce: "Prijetnje i događaji kojima nije mjesto u sportu ne smiju se dopuštati i prihvaćati. Brine me da javna prijetnje i pritisak su postali općeprihvatljiva stvar. To ne bi smjelo tako biti. Suci moraju moći doći na utakmicu i suditi u skladu s pravilima nogometne igre.

Mi smo dokazali da možemo, nije samo ova sezona izazovna, bila je prošla. Mislim da možemo izazvati inat kod sudaca i da pokažu da su na razini da imamo najbolje suce kada je to potrebno, zaključuje, prenosi Index.