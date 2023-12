MARGINALIZIRANJE ONIH KOJI SU VEĆ MARGINALIZIRANI Zašto grad velik poput Kaštela nije mislio na osobe s invaliditetom?

Ove godine grad Kaštela kao i mnogi gradovi u Hrvatskoj dodjeljuje božićnice određenim socijalno ugroženim skupinama. Ovogodišnju božićnicu u iznosu od 50 ili 100 eura će dobiti umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade, nezaposlene osobe i beskućnici kao i roditelji i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata. Oni koji su iz proračuna i ove godine izostavljeni su osobe s invaliditetom i roditelji njegovatelji.

Dvije majke osoba s invaliditetom, koje su ujedno i u statusu roditelja njegovatelja, odbijanje prijedloga da se korisnici ove mjere u obliku božićnice prošire ih je potaknulo na razmišljanje ne samo o njhovoj djeci već i o svim osobama s invaliditetom u gradu Kaštelima, koji broji skoro 38.000 stanovnika, a od ukupnog broja stanovnika njih 15% su osobe s invaliditetom po podacima registra osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Točnije, taj broj je 5.814. Njihov istup u javnosti kako kažu nije napad na gradsku vlast već želja za poticanjem promjena.

"Nismo se obratile gradu jer nam je suludo i ponižavajuće pitati zašto mi to nismo dobile. Ja ću nahranit svoje djete, ali možda negdje u Kaštelima ima čovjek bez dvije noge, sam i gladan. Nije ovo samo u vezi Luke i Ante ovo je za sve osobe s invaliditetom", kazala je Dajana Pavlinović

Mjesečna osobna invalidnina iznosi 232 eura

Osobe s invaliditetom uglavnom primaju mjesečnu osobnu invalidninu u iznosu od 232 eura, što je iznos manji i od prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj, a kada se oduzmu troškovi lijekova, iznos koji im ostane je jako malen. Grad Kaštela nudi jednokratnu godišnju pomoć koja je kako kažu i veća od ove božićnice, ali dosta ljudi se ne prijavljuje na takve natječaje.

"Osobe s invaliditeto većinom su skromni, ne traže puno, ne žele tražiti, a meni je baš žao što su u ovoj situaciji zanemareni. Smatram da bi ih tih 50 eura obradovalo. Nisu to neki novci da se ne mogu dati osobama s invaliditetom. To sigurno nije puno ljudi u pitanju niti je velika cifra da se jedan put godišnje ne bi moglo obradovati ih. To će im svakako dobro doć pogotovo s obzirom na iznos osobne invalidnine", kazala je Iris Kapitanović

Prijedlog o dodjeli božićnica je odbijen

Prijedlog o proširenju popisa onih koji dobivaju božićnice od Grada uputio je SDP-ov gradski vijećnik Mario Banovac, a iz Grada Kaštela je tada stiglo pojašnjenje o razlozima zbog kojih osobe s invaliditetom nisu uključene u mjeru.

"Grad Kaštela je za jednokratnu novčanu pomoć (božićnicu) u 2023. godini osigurao u proračunu veća sredstva nego prijašnjih godina. Predviđeno je da se pojedincima koji ostvaruju pravo iz prijedloga Odluke dodijeli bon u iznosu od 50 eura. U usporedbi sa Odlukom iz 2022. godine kada se po kategorijama, koje su se formirale ovisno o visini mirovine i statusu nezaposlenosti, dijelilo bonove u iznosima od 26,54 eura, 19,91 euro i 13,27 eura.

Iz navedenoga se jasno vidi da se radi o popriličnom povećanju. Sredstva u proračunu Grada za 2023. godinu predviđena za isplate jednokratnih pomoći (božićnica) nezaposlenima i umirovljenicima su već povećana stoga u ovom trenutku proširenje broja korisnika nije opcija, ali postoji mogućnost da navedeno uvažimo prilikom donošenja Odluke naredne, 2024. godine.

Grad Kaštela kao socijalnu mjeru provodi isplatu jednokratnih pomoći definiranih Odlukom o socijalnoj skrbi, gdje u konačnici takvi korisnici dobiju veći iznos nego je trenutan iznos božićnica", kazala je Antonija Kljaić, pročelnica za društvene djelatnosti.

Odgovor gradonačelnika

Povodom ove situacije kontaktirali smo i gradonačelnika grada Kaštela, Denisa Ivanovića, a on nam je rekao da prijedlog nije usvojen jer je trebao ići na javno savjetovanje i tada se sve trebalo mijenjati, ali dao nam je naznaku o nekim pomacima u vidu onoga što Grad planira napraviti za osobe s invaliditetom početkom iduće godine.

"Napravit ćemo jednu odluku odmah po novoj godini gdje ćemo im dati jednokratnu novčanu pomoć. To planiramo kao što smo napravili odluku za roditelje koji imaju četvero ili više djece o jednokratnoj pomoći, tako ćemo napraviti za osobe s invaliditetom", kazao je Ivanović.

Pitali smo ga planira li za iduću godinu osobe s invaliditetom uvrstiti među skupine onih koji primaju božićnice od Grada Kaštela na što je odgovor bio pozitivan. A što se tiče naknada za roditelje njegovatelje, za to gradonačelnik nema konkretan odgovor već po tom pitanju spominje vrlo blisku suradnju s udrugom 'Naša dica'.

"Oni s kime dosta surađujemo, a tu su i roditelji njegovatelji, to je udruga 'Naša dica'. Tu udrugu financiramo, surađujemo, a čak i razmišljamo o kupnji zemljišta kako bi oni danas sutra imali svoju kuću", rekao je Denis Ivanović.

Neki gradovi nude i uskrsnice za ososbe s invaliditetom

Neki gradovi u Hrvtaskoj dodjeljuju i božićnice i mjesečne pomoći korisnicima osobne invalidnine, ali i roditeljima njegovateljima, primjerice grad Split isplaćuje 60 eura svaki mjesec korisnicima osobne invalidnine uz božićnicu od 60 eura. Dok za roditelje njegovateje Grad Split izdvaja i mjesečnu naknadu za roditelje njegovatelje. Popis takvih gradova nije velik, neki uz božićnice i mjesečne dodatke isplaćuju i uskrsnice, neki gradovi isplaćuju samo jedno od ove tri naknade, ali bitno je da njihovi gradovi na neki način misle i na ovu često marginaliziranu skupinu u društvu.

"Grad kaštela je dosta velik, a zanemarili su jednu cijelu skupinu ljudi. Ako grad ne misli na njih tko će, svima nam je Božić, pa i njima, Grad Kaštela je negdje zapeo po ovom pitanju", kazala je Iris Kapetanović.

Poticanje promjena za svih 5.814 osoba s invaliditetom

Život osoba s invaliditetom i onih koji skrbe o njima nije lagan. Postoje mnoga ograničenja, ona s kojima su rođeni, ali i ona nametnuta koje im društvo stavlja na teret. Politike pomoći i uključivosti bi barem u ovom vremenu darivanja trebale biti na snazi, ako ne i kroz cijelu godinu. Dvije majke potaknute vlastitom djecom istupile su u javnost kako bi se u svom gradu pobrinule za sve one osobe s invaliditetom koje možda nemaju snage tražiti pomoć, pokazale su kolika je snaga pojedinaca da se bore za sebe i svoju djecu u sustavu koji im često nameće razne prepreke.

"Ja osobno nikad nisam tražila financijsku pomoć na godišnjem nivou. Nas je potaklo da ovo kažemo zbog svih osoba s invaliditetom. Gdje su te osobe s invaliditetom u gradu Kaštelima. Ovo nije nikakav napad na gradonačelinka i ne bih voljela staviti ni moje ni njeno dijete u fokus jer oni nisu jedini, oni su bili samo početak ove ideje za promjenom", kazala je Iris Kapetanović.