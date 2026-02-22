MAREŠIĆ NAKON POBJEDE: Stvarno je posebno u dresu Hajduka asistirati Livaji i to u derbiju za 1:0

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik Jadranskog derbija izišao je Hajduk slavivši rezultatom 1:0 odnosno golom Livaje iz 79. minute. Obje su momčadi završile utakmicu s 10 igrača. Kod Rijeke je Petrovič dobio crveni karton u 45. minuti, a kod Hajduka je Sigur pocrvenio u 80. minuti. Junak je Hajduka i vratar Silić koji je obranio nekoliko čistih zicera.

Asistent jedinog pogotka, Dario Marešić iznio je svoje impresije o utakmici i odgovarao na novinarska pitanja: „Presretan sam zbog debija, uistinu, a onda i zbog pobjede. Htio bih pohvaliti ekipu koja je pobijedila treću utakmicu u nizu i bez primljenog pogotka.“

Rijeka je ostala bez igrača u 45. minuti. Što je Vama rekao trener kada ste ulazili?

Ništa, da radim svoju igru, nije mi morao puno reći, znamo se. Znam kako ekipa funkcionira. Znam i taktiku, slično je radio i u Istri. Moje je bilo da dam sve od sebe i da pomognem ekipi.

Hajduk je imao pritisak u nastavku i inicijativu, ali do 79. minute nije bilo pravih prigoda?

Oni su imali crveni karton, teško je kada se brane sa suigračem u šesnaestercu. Mi smo imali plan kojeg smo se držali i na kraju nas je to nagradilo.

Imali ste problema kod dvije akcije Rijeke?

Špica im je brza, teško je kada stoje nisko i udaraju duge lopte. Nismo bili spremni na to, Toni nas je spasio dva puta, poslije toga nisu ni prešli centar. Čestitke Toniju što nas je spasio, ali na kraju krajeva, zasluženo smo pobijedili.

Kako Vam je igrati ispred ovakvog broja gledatelja i to debitirati? Nije to česta situacija u HNL-u…

U HNL-u nisam igrao pred toliko ljudi, igrao sam samo kada sam ovdje bio u gostima pred toliko publike. Sretan sam zbog debija, još sam i asistirao Livaji. To je nešto posebno, jednom od najboljih igrača i pravom kapetanu. Stvarno je posebno u dresu Hajduka njemu asistirati i u derbiju i za 1:0.

Slijedi Varaždin?

Da, teško gostovanje. Idemo proslaviti ovu pobjedu, a onda idu pripreme za Varaždin i idemo gore po tri boda.

Preuzeli ste dirigentsku palicu od natrag, upućivali ste igrače…

To je u meni, takav sam karakter, volim svima pomoći, znam koliko je bitna komunikacija. Znam koliko ima mladih otraga i u veznoj liniji, mislim da mi nitko nije zamjerio. Svi znaju tko sam i što sam. Sretan sam, još jednom, zbog debija i zbog pobjede.