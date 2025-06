Mare Uštipak i Joško Stella zaljubljeni do ušiju: "Kad ti Bog dokaže što ti je namijenio..."

Prošle godine Mare Uštipak iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije dobila je poziv da sudjeluje u projektu edukacijskog videa gdje je Mara bila primjer kako se uređuje jedna autohtona kuća za odmor. Tada Mara nije ni sanjala kako će upoznati svog sadašnjeg partnera koji joj je, kako kaže, dao vjetar u leđa, postao oslonac i desna ruka u poslu .

''Kad je Joško Stella stigao s ekipom na snimanje u moju kuću nisam ni sanjala da će se iz toga izroditi jedna kvalitetna veza. Snimali smo video, ja sam ih ugostila, smijali smo se i zezali, a Joško je tad rekao, kako bih se ja svidjela njegovoj materi'', ispričala nam je Mare u jednom razgovoru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ma ja bih se svidjela svačijoj materi, tad sam rekla. Tada me je pozvao na Ultru, krenuli smo se dopisivati i evo, sad smo u jako kvalitetnoj vezi. Jako mi je bitno da me on podržava, sluša. Nikad nisam mogla vjerovati da će mi Bog jednog dana podariti ovakvu ljubav. Nismo je tražili, sama se dogodila. Prigrlili smo je i uživamo'', rekla nam je tada, a s njom se složio i njen partner Joško.

Sada je na svom profilu objavila zaljubljenu fotografiju sa svojim partnerom.

"Kad ti Bog dokaže šta ti je namjenio ,

samo mogu reći " Bože, hvala ti", napisala je.