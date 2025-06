Mangroove s “Tajnom” ulazi u ljeto: Glazba koja spaja emociju i ritam

Zagrebački bend Mangroove, poznat po svom prepoznatljivom spoju jazza, soula i popa, nakon zapaženog nastupa na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu, ovih dana širi granice svoje glazbe i publike. Njihova pjesma “Tajna”, u originalu protkana nježnošću i intimom, sada je dobila novo lice – klupski remix u suradnji sa Zborom Izvor i Cortex Teamom. Nova verzija otvara vrata plesnim podijima i donosi sasvim drugačiji doživljaj iste glazbene emocije.

Povodom izlaska remixa, ali i najave novog albuma i koncerta u zagrebačkom Boogaloou, razgovarali smo s bendom o tome kako nastaju njihove pjesme, zašto su glazbene suradnje važnije nego ikad i zašto ne pristaju na kompromise kada je autentičnost u pitanju.

U nastavku pročitajte što su nam otkrili u opuštenom, ali iskrenom razgovoru.

Remix pjesme “Tajna” u suradnji sa Zborom Izvor i Cortex Teamom donosi zanimljiv spoj zvukova – kako je došlo do te suradnje i što vam je bio cilj ovom verzijom pjesme?

- Nakon retro, gotovo nostalgično akustične Tajne učinilo nam se da bi baš bilo zanimljivo podužiti život pjesme i zarolati je u nekom ritmu.Već smo ranije upoznali Cortex Team kad su napravili odličan remix naše pjesme Tvoja i eto odlučili smo im poslati Tajnu.Dečki su to s veseljem prihvatili i sad nam je cilj da ljudi plešu uz tajnu cijelo ljeto i pripreme se za Bogaloo 7.11.2025..

“Tajna” je u originalu ostavila snažan dojam na Zagrebačkom festivalu – kako gledate na put te pjesme od intimnog live nastupa do klupskog remixa spremnog za ljeto?

- Na Zg festivalu nam je bilo lijepo i mislim da smo na najbolji način predstavili i Mangroove i pjesmu i pokazali da publika voli tu neku autentičnu priču. Mi smo sretni jer nam se lijepo pogodilo da smo svi i Mangroove i Zbor Izvor uživali na pozornici i to se sigurno osjetilo na van. Dobili smo krasne reakcije publike i kolega i sami smo uživali, na kraju to je najbitnije uživati u pjesmi koju donosiš i priču iza koje stojiš.Remix je želja da se pjesmu posluša i u nekom novom čitanju osobito jer je u svom originalu nešto sporija i vrlo nježna, ali opet posjeduje snagu pa nam se učinilo da kroz dobar remix i ritam koji diže možemo dobiti još jednu novu dimenziju.

Kakve su reakcije publike i radija na remix? Osjećate li da ovakve suradnje otvaraju vrata novoj publici?

- Za sada su svi jako dobro reagirali, drago nam je da je i cijeli Zbor Izvor sretan Remixom što nam puno znači, a vjeujemo da ćemo zakačiti i neku malo mlađu publiku ako ništa netko će zaplesati na groove pa možda kasnije otkriti cijeli Mangroove.Ne opterećujemo se time posebno ali da bi voljeli proširiti publiku svakako.

Što Mangroove priprema za ostatak 2025.? Hoće li biti novih pjesama, studijskih izdanja ili glazbenih eksperimenata?

- Evo nas trenutno u završnici albuma, jako smo i veseli i pomalo tužni i nervozni jer to je jedno strasno razdoblje kad želite završiti putovanje koje vam je puno značilo.

Bit će jako zanimljiv album, vrlo intiman, ali i sa nekim novim plesnim stvarima, gostiju koji su začinili neke kompozicije i vrlo zaporavo promišljajući album gotovo intiman u pitanjima života i općenito svrhe svega.Čini se da neće biti lagan, ali mislim da će otvoriti neka nova pitanja bar što se tiče mangroovea.Teško je zapravo stalno biti svoj a opet neponovljiv možda gotovo nemoguće tako da čini mi se svaki put kad radimo novi album i nove priče da se borimo sa nemogućim i tako se osjećamo.

Za kraj godine najavili ste koncert u Boogaloou – možete li nam otkriti nešto više? Hoće li to biti presjek karijere, večer suradnji ili možda nešto sasvim drugačije?

- Potrudit ćemo se da to bude jedan veliki tulum za sve koji prate Mangroove i koji vole našu glazbu, a moramo svakako reći da imamo krasnu publiku.Napravit ćemo naravno slavlje novog albuma, dovesti ljude koji su na njemu radili zajedno s nama i proslaviti glazbu koju smo skupa donijeli, ali naravno odsvirat ćemo kao što i treba na svakom tulumu stare stvari i hitove koji su nas doveli i do ovg gdje smo sad. Mi ćemo se potruditi da ispričamo svoju glazbenu priču novu glazbenu priču koja se nastavlja na sve što smo do sada radili, bit će iskreno, bit će grovy, bit će emotivno, bit će duhovito, veselo i bit će slavlje glazbe jer na kraju svega glazba je najbitnija.Nadam se da ćemo se svi dobro zabaviti rasplesati a možda i rasplakati tako to ide kad se slavi srcem na kraju pokušat ćemo se svi spojiti u taj Komad neba i uživati.