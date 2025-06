Mamić: "Kad bih preuzeo Hajduk, napravio bih isto što i Mojsije. S navijačima razgrnuo Jadransko more"

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić je gostovao u jednom podcastu u BiH i komentirao je brojne nogometne teme, a rekao je da je danas daleko od nogometa.

Bivši šef Dinama bio je u emisiji Sportkast na Nezavisnim novinama u kojoj je govorio o raznim temama, a rekao je kako je danas dalekmo od nogometa, no da je siguran kad bi se vratio da bi poharao Hrvatsku, a s Hajdukom da bi napravio čudo.

"Kad dođem u Beograd, Skopje, u Crnu Goru, neko najzabitije selo, ja sam kralj. Mene i danas zovu iz svih klubova svijeta. Ja bih i danas mogao napraviti posao u nogometu, ali ja više u nogometu ne želim sudjelovati. Dnevno me nazove sto klubova, dnevno me na zove sto roditelja da imaju talentirano dijete. Kažem im samo da nisam više u tom filmu. Da bih to radio, morao bih biti u tome sto posto. A ne želim sad biti na margini i neke mrvice skupljati. Ne zanima sudjelovanje. Da uzmem Zrinjski, jamčim da bih za pet godina dobio Dinamo. Ali, s obzirom na to da ne mogu dobiti priliku... Neki me ne zovu, neki me zovu, ali znajući da bi bilo nekih drugih problema, bolje da ja ostanem tu", rekao je Mamić pa je dodao:

"Evo, za okladu, kad bih uzeo bilo koji hrvatski klub iz SHNL-a, već drugu godinu bi bio ispred Dinama i Hajduka. A da uzmem Hajduk... To sam već jednom pričao. Znate kako je Mojsije razdvojio more da bi Isus mogao hodati kroz taj put... Ja kad bih preuzeo Hajduk u energiji s navijačima Hajduka bih razgrnuo Jadransko more i napadao Europu direktno preko Italije i pobijedio bih. Nemam nikakve dvojbe, ali oni su amateri."