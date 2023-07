MALONOGOMETNI TURNIR PODSTRANA 2023. Danas je veliko finale, donosimo raspored utakmica

Malonogometni turnir Podstrana 2023. stigao je do završnice. Danas su na rasporedu tri finala, a program počinje u 19:50. Posjetitelje očekuje i bogata lutrija,nagrade su dresovi Livaje ,Vuškovića ,Grgića…

U prvoj utakmici večeri finala branitelja nastupit će 4. brigada i Hos. Ekipa Hosa je slavila u tijesnoj utakmici protiv UHDDR Podstrane dok je 4. brigada pobjedila Stobreč. Čeka nas tvrda utakmica.

Podstrana - CB Leonarda

U drugoj utakmici večeri čeka nas finale kod veterana. Prošlogodišnji osvajač na prekaljenu i iskusnu domaću ekipu Podstranu. Ekipa Cb Leonarda u obe utakmice sa 2:0 pobjeđuje te idu ka putu obrani titule. Podstrana laganim korakom protiv Sport2Life-a u četvrtfinalu dok su u polufinalu izbacili u odličnoj utakmici mladu momčadi Corpa putem ruleta šesteraca. Očekujemo tvrdu i zanimljivu utakmicu te prednost ne dajemo nikome. 50:50

Cestogradnja - Red Baron

Turnir zatvaramo s zadnjom utakmicom mladih. Cestogradnja protiv Red Barona. Ekipa Cestogradnje “šetnjom” do polufinala gdje ih je dočekala ekipa Hercegovca koja je odigrala odličnu utakmicu no Cestogradnja putem šesteraca prolazi u finale. Prvih 10 minuta ih je malo tko vidio u finalu ali iskustvo dolazi do izražaja te su zasluženo prolaze u finale. Mlada ekipa Red Barona dosta težim putem do finala, nakon odlične ekipe Fitness centra Quattra pobjeđuju Sea Wolfa te Novi Izbor koji je bio jedan od favorita turnira. Malu prednost ćemo dati ekipi Cestogradnji. 55:45