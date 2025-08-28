Maloljetnik u Solinu teško ozlijedio vršnjaka, slijedi kaznena prijava

Policijski službenici Policijske postaje Solin dovršili su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede.

Dana 19. kolovoza 2025. godine oko 22:50 sati, u Solinu, u Zvonimirovoj ulici, dva maloljetna poznanika su se verbalno prepirali, te je u jednom trenutku jedan udario zatvorenim dlanom šake drugog , koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne ozljede - prijelom nosne kosti i ozljede u predjelu glave.

Tijekom današnjeg dana osumnjičeni maloljetnik bit će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske uz odgovarajuću kaznenu prijavu.