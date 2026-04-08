Maloljetnik u Šibeniku uhvaćen s više od 100 grama marihuane

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom osumnjičenim za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U ponedjeljak, 6. travnja oko 18.35 sati u Šibeniku policija je uočila mušku osobu sumnjivog ponašanja. Tijekom postupanja kod njega je pronađena i oduzeta PVC vrećica s 112 grama marihuane, PVC smotuljak s jednim gramom marihuane, digitalna vaga za precizno mjerenje te manji novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni maloljetnik predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.