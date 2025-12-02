Close Menu

Maloljetnik teško ozlijeđen na šibenskom klizalištu, 20-godišnjak uhićen

Povukao ga za kapuljaču, dječak pao i teško se ozlijedio

​U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška tjelesna ozljeda" na štetu maloljetne osobe.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u nedjelju, 30. studenoga, u večernjim satima na prostoru klizališta u Šibeniku, osumnjičeni 20-godišnjak prišao maloljetniku i pritom ga povukao za kapuljaču jakne, uslijed čega je maloljetnik izgubio ravnotežu i pao na led.

U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetniku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 20-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

