Maloljetnik se električnim romobilom zabio se u auto, lakše je ozlijeđen

U Prekopakri je jučer navečer ozlijeđen 15-godišnjak koji se električnim romobilom zabio u automobil, piše Index.

Nesreća se dogodila oko 20.35 u Ulici Dalibora Duhača kada je 33-godišnja vozačica skretala ulijevo na kolni ulaz, a da pritom nije propustila sva vozila iz suprotnog smjera. Tada je u prednji lijevi dio njezina automobila udario romobil kojim je upravljao maloljetnik.

Nije imao kacigu

Policija je utvrdila da romobil ima snagu veću od zakonom dopuštene te da vozač nije nosio kacigu, reflektirajući prsluk ni propisana svjetla.

U nesreći je lakše ozlijeđen, a protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog više prometnih prekršaja. Romobil mu je privremeno oduzet, a o događaju je obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

Protiv 33-godišnje vozačice podnesen je prekršajni nalog zbog izazivanja nesreće.