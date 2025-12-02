Maloljetnici palicama pretukli mladiće iz BiH, završili u istražnom zatvoru

Petorici maloljetnika određen je istražni zatvor zbog sumnje da su u Metkoviću brutalno pretukli trojicu mladića iz Bosne i Hercegovine, pri čemu se kao motiv napada navodi mržnja temeljena na nacionalnoj i navijačkoj pripadnosti. Sudac za mladež Općinskog suda u Dubrovniku prihvatio je prijedlog tužiteljstva nakon ispitivanja osumnjičenih hrvatskih državljana, izvijestio je DORH.

Prema navodima tužiteljstva, maloljetnici – četvorica rođena 2009. i jedan 2010. godine – napad su izveli 7. studenoga oko 21 sat. Maskirani i djelujući zajednički, prišli su trojici mladića iz BiH, rođenima 2008. i 2009. godine, te ih napali teleskopskim palicama, rukama i nogama, udarajući ih po cijelom tijelu.

U napadu je teško ozlijeđen 16-godišnji državljanin BiH, dok je još jedan, 17-godišnjak, zadobio lakše ozljede. Nakon jučerašnjeg ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku zatražilo je istražni zatvor za sve osumnjičene. Sudac je zahtjev prihvatio zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.