Maloljetnici mamili muškarce preko aplikacije za upoznavanje pa ih opljačkali i pretukli

Nakon dovršenog istraživanja, slučaj je predan državnom odvjetništvu za mladež

Osam maloljetnika našlo se na meti policije nakon što su organizirali seriju brutalnih napada preko aplikacije za upoznavanje.

Mladi su se početkom srpnja dogovorili kako će muškarce namamiti na sastanak, a zatim ih napasti i opljačkati. U tri odvojena slučaja uspjeli su u tome — njihove žrtve bili su muškarci stari 23, 46 i 48 godina.

Sve je krenulo s porukama na društvenoj mreži za upoznavanje. Dogovorili bi sastanak na unaprijed odabranoj lokaciji, a onda bi žrtve dočekalo više napadača. Tukli su ih, a zatim im uzimali mobitele, novac i dokumente.

Najmlađa žrtva prošla je s lakšim ozljedama, ali preostala dvojica teško su ozlijeđena.

"Sumnja se da su u tri slučaja početkom srpnja na području Vrbovca počinili tri kaznena djela razbojništva na štetu tri muškarca starosti 23,46 i 48 godina na način da su, prema prethodnom dogovoru i unaprijed stvorenoj namjeri putem društvene mreže za upoznavanje stupili u kontakt s oštećenima, nakon čega su se našli s njima na prethodno dogovorenoj lokaciji gdje su ih fizički napali i otuđili im mobitele, novac i dokumente. U ovim događajima 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, dok su muškarci starosti 46 i 48 godina teško ozlijeđeni", stoji u službenom priopćenju PU Zagrebačke.

Nasilje nije stalo na tome — policija sumnja da su isti maloljetnici 27. lipnja namamili i 22-godišnjaka te ga na parkiralištu jednog trgovačkog centra brutalno pretukli. On je također završio s teškim ozljedama.

Nakon dovršenog istraživanja, slučaj je predan državnom odvjetništvu za mladež.

