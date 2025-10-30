Malo su se 'zabavljali': Tri muškarca uhićena nakon pucnjave na brdu iznad grada

Nakon što je Policijska postaja Dubrovnik u ranim jutarnjim satima 20. listopada ove godine zaprimila dojavu građana o zvukovima paljbe na području Dubrovnika, provedeni su izvidi kojima je utvrđeno da se radilo o paljbi iz vatrenog oružja na dvije različite lokacije na brdu Petka u Dubrovniku.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid i nastavila kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo uhićenjem tri muške osobe, hrvatska državljanina u dobi od 27, 29 i 31 godine, za koje je utvrđena osnovana sumnja da su odgovorni za navedenu pucnjavu, koja je bila motivirana zabavom.

Pucnjavom nitko nije ozlijeđen niti je došlo do oštećenja imovine.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policija je, temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku, pretražila radne prostore, domove i prijevozna sredstva koje osumnjičeni koriste.

Zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom sva trojica osumnjičenih su, uz kaznene prijave, tijekom jučerašnjeg dana predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

- Zahvaljujemo građanima koji su nam dostavljenim informacijama pomogli u rasvjetljavanju navedenog događaja. I ovaj je primjer pokazao da se zajedničkom suradnjom policije i građana mogu sankcionirati sva neprihvatljiva ponašanja neodgovornih pojedinaca - poručili su iz policije.