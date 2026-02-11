Mali plesači, veliki trijumf: D’N’F zapalio Lukec Open i kući donio dva zlata

Ovog vikenda održan je master dance festival Lukec Open 2026, na kojem su plesači plesnog kluba D’N’F ostvarili iznimne rezultate u kategoriji natjecatelja do 13 godina. Mladi plesači predstavili su se s tri plesne formacije u disciplinama MTV style i urban dance, demonstrirajući visoku razinu pripremljenosti, energiju i scensku uvjerljivost.

U snažnoj konkurenciji klub je osvojio čak dva zlatna odličja i jednu brončanu medalju, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad, predanost i talent svojih članova. Ovi uspjesi predstavljaju veliko priznanje plesačima i trenerima te dodatnu motivaciju za buduća natjecanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Čestitamo svim natjecateljima na izvrsnim nastupima i zasluženim rezultatima.