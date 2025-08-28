Mali inženjeri u akciji: STEM ljeto u ZTK donijelo četiri kreativne radionice

Predzadnji tjedan ljetnih praznika STEM ljeto u ZTK donijelo je četiri radionice malih inženjera, koje su se održale u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u suradnji Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije te Informatičkog kluba Futura.

Više od 40 polaznika imalo je priliku sastavljati motorizirane modele od kockica – automobile, kamione, avione, vlakove, satelite, centrifuge, dizalice, bušilice, kameleone, klokane, pauke, dinosaure i druge. Uz pomoć uputa na tabletima i podršku voditelja, djeca su razvijala motoričke sposobnosti, kreativnost i strpljenje.

Idući tjedan, 3. i 4. rujna, u suradnji s Informatičkim klubom Futura, slijede posljednje radionice ovogodišnjeg STEM ljeta u ZTK – LEMIonice (radionice lemljenja). Namijenjene su učenicima osnovnih i srednjih škola, a oba dana održat će se po dvije radionice, u terminima od 9:30 do 10:30 te od 11:00 do 12:00 sati. Za sudjelovanje je potrebna prijava putem poveznice: www.ztk-du.hr/stem-ljeto/