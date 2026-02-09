Mali Glorijet zasvijetlio ljubičasto: Solin obilježio Međunarodni dan epilepsije

Solin se večeras simbolično pridružio obilježavanju Međunarodnog dana epilepsije i Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije. Mali Glorijet osvijetljen je ljubičastom bojom, međunarodno prepoznatim simbolom podrške osobama koje žive s epilepsijom.

O ovoj gesti javnost je izvijestio solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, istaknuvši kako je cilj ovakvih akcija podizanje svijesti, poticanje razumijevanja i jačanje empatije prema oboljelima.

„U Hrvatskoj gotovo 60 tisuća osoba živi s epilepsijom, upravo zato važno je kontinuirano podizati razinu svjesnosti o ovoj bolesti, poticati empatiju i razvijati senzibilitet prema svima koje ona dotiče“, poručio je Ninčević.

Dodao je kako Solin ovom simboličnom gestom želi doprinijeti zajedničkom cilju – poboljšanju kvalitete života osoba s epilepsijom te izgradnji zajednice koja prihvaća, razumije i pruža podršku.

Obilježavanjem ovog dana Solin se svrstao među gradove koji javnim porukama i vidljivim simbolima podsjećaju na važnost solidarnosti, razumijevanja i međusobne potpore, uz poruku da nitko ne smije biti sam u suočavanju s bolešću.