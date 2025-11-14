Mali folkloraši iz Muća osvojili Vinkovačke jeseni: Županija im priredila svečani prijem

U Splitsko-dalmatinskoj županiji upriličen je svečani prijem za dječji ansambl KUD-a Branimir 888 iz Muća, najmlađe pobjednike 22. Festivala dječjeg folklora Hrvatske koji je održan u sklopu ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni. Skupina djece, u dobi od 4 do 10 godina, svojim je nastupom osvojila prvo mjesto i zaslužila priznanja koja nadilaze okvire njihova mjesta, potvrdivši se kao ponos cijele županije.

Kako je istaknuo pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac, ovaj uspjeh dokaz je ispravnog usmjerenja županijskih kulturnih politika. Naglasio je kako nematerijalna kulturna baština predstavlja jedno od najvećih bogatstava regije, a ulaganja u kulturno-umjetnička društva daju vidljive rezultate. U tom kontekstu posebno je osnažen rad Saveza KUD-ova Splitsko-dalmatinske županije, koji kroz razne programe doprinosi jačanju kapaciteta lokalnih društava i očuvanju tradicijske baštine.

Tijekom prijema najmlađim folklorašima uručena je i jubilarna medalja „Kralj Tomislav“, posebno izrađena povodom obilježavanja 1100. obljetnice hrvatskog kraljevstva. Ova simbolična gesta dodatno je naglasila važnost njihova uspjeha, ali i ulogu koju mladi imaju u prenošenju tradicije.

Primorac je ovom prilikom uputio čestitke svim članovima ansambla i njihovim voditeljima, istaknuvši kako njihov rad, trud i ljubav prema folkloru predstavljaju poticaj cijeloj zajednici te potvrđuju da tradicija u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima svijetlu budućnost.