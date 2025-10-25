Makarski gradonačelnik na svečanoj sjednici povodom Dana grada: Očekuje nas veliki investicijski ciklus, građani – naoružajte se strpljenjem

Svečanost je okupila brojne uzvanike, goste i prijatelje Makarske: počasne građane generala Rahima Ademija i prof. dr. sc. Dragana Ljutića, rektora Sveučilišta u Splitu, delegacije gradova prijatelja iz Požege, Olomouca, Steina, Kavadaraca, Travnika, Općine Stari Grad Sarajevo i Budve, te predstavnike crkvenog, političkog i društvenog života. Među uzvanicima su bili i izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, savjetnica Melita Mulić, te izaslanik predsjednika Vlade RH i župana Splitsko-dalmatinske županije, zamjenik župana Stipe Čogelja.

Grad koji se mijenja

Predsjednica Gradskog vijeća Gordana Muhtić u svom se pozdravnom govoru osvrnula na razvoj i identitet Makarske:

„Danas slavimo i grad koji raste zajedno sa svojim ljudima. Nove generacije gordih i hrabrih ljudi stvaraju odgovorni, zeleni grad. U protekle četiri godine Makarska je postala primjer održivog upravljanja – s ulaganjima u zelene površine, energetsku učinkovitost i očuvanje prostora. Kultura je ponovno postala snaga koja okuplja i njeguje duh mjesta. Grad se mijenja, ali ne gubi dušu.“

U sklopu sjednice prikazan je video „Grad koji se mijenja“, kao kratak podsjetnik na protekli mandat te pregled velikih infrastrukturnih projekata koji su već započeti ili će se realizirati u sljedeće četiri godine, među ostalim: uređenje urbanog parka Peškera (dovršetak do ljeta), energetska obnova Osnovne škole Stjepana Ivičevića, radovi na aneksu Dječjeg vrtića Ciciban, projekt nove sportske dvorane Osnovne škole oca Petra Perice, te uređenje budućeg arheološkog parka na Sv. Petru.

U obraćanju gradonačelnik Zoran Paunović istaknuo je ključne smjernice razvoja grada:

„Nakon nepopularnih mjera koje smo uveli na početku prvog mandata, od uklanjanja kioska s Peškere, zaustavljanja betonizacije, dizanja nadstrešnica i uklanjanja estetske buke u staroj gradskoj jezgri, građani su nam ponovno dali povjerenje. To je ogromna čast, ali i odgovornost i strah da ne smijemo prokockati šansu. Budućnost pred nama vidimo kroz temeljne stupove razvoja: digitalnu, transparentnu i održivu Makarsku, a sada im dodajemo i peti – infrastrukturu, koja će biti naš forte u sljedeće četiri godine.

Uz Peškeru, koja će biti najljepši urbani park u Dalmaciji, rješavamo predškolski odgoj, dogradnjom obje škole jačamo osnovnoškolski sustav, što su veliki infrastrukturni projekti našeg drugog mandata. U suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Franjevcima realizirat ćemo mali sveučilišni kampus u sklopu Franjevačkog samostana, gdje se već nalazi Studij hotelijerstva i gastronomije. Čekaju nas i veliki prometni projekti: uskoro kreću radovi na deniveliranom raskrižju, rekonstrukcija nadvožnjaka na Trećem mostu, kompletna rekonstrukcija Kotiške ulice i Ulice don Mihovila Pavlinovića, te nastavak radova na aglomeraciji.

Ukratko – čeka nas veliki posao i velika ulaganja, i zato poručujem građanima da se naoružaju strpljenjem. Kada završimo, imat ćemo bolji grad, grad ugodniji za život, grad po mjeri čovjeka.“

U ime gradova i općina nazočnima se obratio Marinko Herman, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ogulina:

„Čestitam vam na viziji i hrabrosti koje pokazujete u razvoju grada – na suprotstavljanju apartmanizaciji i devastaciji prostora, zbog čega Makarska, nakon bolnih, ali potrebnih promjena, doživljava renesansu. Odabrali ste dugoročnu kvalitetu života umjesto kratkoročnog profita.“

Zamjenik župana Stipe Čogelja najavio je energetsku obnovu Srednje škole u Makarskoj te istaknuo da Županija sufinancira i projekte poput arheološkog parka na Sv. Petru, ulaganja u zdravstvo, uređenje šetnice na Sv. Petru i manifestacije poput WTA Makarska Open:

„Ali od infrastrukture su važniji ljudi, jer Makarska mora biti grad u kojem se ostaje. Zato čestitam svim laureatima – jer upravo su ljudi najveća vrijednost svakog grada.“

Izaslanica predsjednika Republike Melita Mulić istaknula je:

„Makarska je prostor snažnog identiteta: franjevačke baštine, antifašističke povijesti, jezika kao temelja identiteta. U ovim teškim i neizvjesnim vremenima, čuvate svoje i čuvate prostor. To je poruka koju vam prenosim u ime predsjednika Republike. Čestitam svim laureatima.“

Dodjela javnih priznanja

Gradonačelnik Zoran Paunović i zamjenica Antonia Radić Brkan uručili su javna priznanja ovogodišnjim laureatima.

Plaketu Grb Grada Makarske dobili su: Juraj Zoran Rajčević, Vilim Filip Šabić i Zoran Spajić. Nagradu Grada Makarske primio je akademski grafičar, docent Igor Dragičević.

Posthumne nagrade dodijeljene su Marinku Tomasoviću, dipl. arheologu i povjesničaru umjetnosti (nagradu preuzeo nećak Krešimir Grčić) te mr. sc. Josipu Laznibatu, dr. med. (nagradu preuzela kći Ana Laznibat)

U kulturno-zabavnom dijelu programa nastupili su Folklorni ansambl Tempet, koji je za ovu prigodu okupio i veterane ansambla kako bi izveli Starogradske plesove Makarske, te Zbor Glazbene škole Makarska. Gradonačelniku Makarske tradicionalno su uručili poklone učenici Osnovne škole Stjepana Ivičevića i oca Petra Perice.