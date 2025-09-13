Makarska vikend u znaku vinila, glazbe i morskih akrobacija

Makarska je ovog vikenda prava adresa za ljubitelje glazbe, druženja i adrenalina. U Pivnici Pivac u tijeku je novo izdanje festivala Vinil & gušti, koji uz potporu Grada i Turističke zajednice okuplja poklonike vinila i dobre atmosfere. Sinoćnje otvorenje proteklo je u znaku energičnog nastupa Repera iz sobe i warm-up DJ seta, a sajam ploča privukao je više od šest izlagača iz cijele regije. Domaća vina i craft piva dodatno su začinila druženje koje je potrajalo do sitnih sati.

Program se nastavlja i danas: od podneva do 23 sata traje sajam vinila, a večernji vrhunac očekuje se u 21 sat uz koncert JALL AUX YEUX. Posjetitelji mogu spojiti zabavu i dobro djelo – makarski ugostitelji od 14 sati pripremaju chilli con carne, a sav prihod od prodaje jela namijenjen je udruzi Sunce Makarska.

No, to nije sve. Grad je ovih dana prepun događanja. Na Kačićevom trgu večeras nastupa klapa Fjoret, dok se na poluotoku Sv. Petar i kod Grota održavaju kvalifikacije u slobodnim skokovima u more. Sutra slijedi i spektakularno finale u organizaciji Cliff Jumping Cluba Grota, također uz podršku Grada i Turističke zajednice.

Makarska ovih dana doista nudi savršeni spoj glazbe, druženja i adrenalina – idealnu vikend destinaciju za sve generacije.