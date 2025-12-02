Makarska u finalu prestižne europske nagrade: Među tri najbolja mala grada predvodnika u održivom i inovativnom gradskom razvoju

Grad Makarska uvršten je među tri finalista prestižne nagrade Europske komisije „European Capitals of Small Retail“ za 2026. godinu, i to u kategoriji Predvodnici (Vanguard) – kategoriji rezerviranoj za gradove do 50.000 stanovnika koji predvode nove modele razvoja, otvaraju putove inovacijama i mijenjaju dosadašnje paradigme u podršci malim trgovcima, obrtnicima i poduzetnicima.

Povod je cjeloviti pristup revitalizaciji stare gradske jezgre koji spaja ulaganja u infrastrukturu koja izravno utječu na otvaranje novih radnih mjesta s nizom „soft“ aktivnosti: od poticaja i edukacija za poduzetnike do kulturnih i turističkih sadržaja koji podižu vitalnost gradske jezgre.

Europska komisija ocijenila je da Makarska „predstavlja primjer grada koji u kratkom razdoblju uspješno mijenja način kako se doživljava prostor, ekonomija i urbana svakodnevica“, što ju je svrstalo među tri najbolja europska grada.

U prijavi naglasak je bio na projektima koji su zajednički doprinijeli obnovi života u staroj jezgri: od rekonstrukcije ključnih ulica i uređenja prostora, ozelenjavanja grada i poboljšanja čistoće, preko poticajnih programa poput „Lokale u kale“ i edukativnih panela s poduzetnicima, do razvoja coworking prostora HEPICENTAR, uvođenja gradskog kružnog prijevoza Điro, kulturnog programa Maestrale te digitalnih rješenja poput mobilne aplikacije „Moja Makarska“. Kao prvi hrvatski Cittaslow grad, Makarska je dodatno istaknula svoju posvećenost kvaliteti života, održivosti i stvaranju ugodnog urbanog ambijenta za stanovnike i posjetitelje.

-Ulazak Makarske među tri najbolja grada u Europi u našoj kategoriji veliko je priznanje za sav rad koji smo uložili u obnovu života u staroj gradskoj jezgri. Ovo je potvrda da se Makarska razvija u pravom smjeru – kao grad koji podržava svoje obrtnike i poduzetnike, čuva identitet, ulaže u održivost i stvara kvalitetan život za građane. Ponosni smo što je naš model prepoznala upravo Europska komisija i što Makarska danas stoji uz bok najnaprednijim malim gradovima Europe“, komentirala je zamjenica gradonačelnika Antonia Radić Brkan.

Inicijativa European Capitals of Small Retail (ECoSR) nagrađuje europske gradove koji su postigli iznimne rezultate u revitalizaciji gradskih središta, podršci obrtništvu i maloj trgovini te uspješno proveli digitalnu i zelenu tranziciju. Program je nastao na inicijativu Europskog parlamenta, a provodi ga Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) u ime Glavne uprave Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW). Kriteriji za prijavu bili su iznimno strogi, detaljni i višeslojni, s naglaskom na održivost, digitalizaciju, atraktivnost prostora, podršku lokalnim poduzetnicima i uključivanje zajednice.

Iz svake kategorije odabrana su po tri grada koja ulaze u završni krug. Tako se Makarska našla među ukupno devet europskih finalista, po tri u svakoj kategoriji, koji će svoje modele razvoja predstaviti pred europskim ocjenjivačkim panelom. Svi finalisti, uključujući i Makarsku, sudjelovat će na panelu u Bruxellesu 28. siječnja 2026., gdje će se birati dobitnici nagrade „European Capitals of Small Retail“ za 2026. godinu.