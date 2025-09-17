Makarska spremna za festival Modro i zeleno – stižu Rundek & ekipa, Letu Štuke, KoiKoi i brojni drugi!

Makarska ovog vikenda ponovno postaje glazbeni centar! U subotu i nedjelju, 20. i 21. rujna, održava se festival Modro i zeleno, manifestacija koju organiziraju Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske, a dodjelu Nagrade Milan Mladenović već treću godinu u gradu domaćinu provodi Zadužbina Milana Mladenovića iz Beograda. Festival okuplja vrhunske izvođače i slavi umjetničko nasljeđe Milana Mladenovića.

Program počinje u subotu, 20. rujna, u Parku fra Jure Radića od 20 sati, nastupima bendova LHD (sastavljenog od članova The Bambi Molesters i The Strange), Fit i Letu Štuke. LHD će ovom prilikom predstaviti i pjesme s novog albuma Summer is Over, dok Fit i Letu Štuke jamče pravu rock energiju pod otvorenim nebom.

U nedjelju, 21. rujna, s početkom u 19 sati u dvorištu Dvorane Arte održat će se svečana dodjela Nagrade Milan Mladenović. Znatiželjnici će iz prve ruke saznati tko će ponijeti titulu ovogodišnjeg laureata između superfinalista: Grizete, Oxajo, Taad Paul, Digitrons i Elena Vasova. Nakon dodjele, u Parku fra Jure Radića slijede koncerti prošlogodišnjih pobjednika Nemeček, zatim vrhunac večeri uz Rundek & ekipa u punom sastavu, a festival će zatvoriti KoiKoi, jedan od najuzbudljivijih bendova nove regionalne scene.

Festivalu veliku podršku pružaju makarski hotelijeri i partneri, a sav prihod od prodaje pića namijenjen je lokalnim udrugama i sportskim klubovima: Mike – udruga s najvećim osmijehom, Ragbi klub Makarska rivijera, Veslački klub Makarska te Udruga studenata Makarske rivijere.

Ulaz na sva događanja festivala je slobodan.

Ne propustite vikend glazbe, emocija i dobre energije jer Makarska vas čeka na festivalu Modro i zeleno!