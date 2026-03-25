Makarska slavi 120 godina turizma uz jedinstveni koncert na moru

Makarska ove godine obilježava veliki jubilej od 120 godina organiziranog bavljenja turizmom, a proslava započinje na poseban i simboličan način. U srijedu, 1. travnja 2026. godine u 20 sati, na lukobranu, novoj i atraktivnoj lokaciji za kulturna događanja, održat će se koncert međunarodno priznatog ansambla Mimika Orchestra.

Ovaj koncert prvi je u nizu događanja kojima se obilježava važna obljetnica, a publiku očekuje jedinstveno iskustvo na spoju mora, glazbe i suvremenog umjetničkog izraza. Lukobran, kao nova koncertna pozornica, donosi svježu dimenziju doživljaja i otvoreni prostor gdje se brišu granice između kopna i mora, publike i izvođača.

Mimika Orchestra, ansambl osnovan 2010. godine u Londonu s adresom u Zagrebu, po prvi put nastupa u Makarskoj, a ove godine nominirana za nagradu Porin u kategoriji Najbolji album etno glazbe. Pod vodstvom skladatelja i dirigenta Maka Murtića, unuka velikog umjetnika Ede Murtića, ovaj 20-člani orkestar donosi autorsku glazbu koja na jedinstven način spaja jazz, klasiku i tradicijsku glazbu, stvarajući snažan narativni i kostimirani scenski doživljaj.

„Velika nam je čast nastupiti u Makarskoj upravo povodom ove značajne obljetnice. Naš najnoviji glazbeni materijal inspiriran je mediteranskim nasljeđem i morem kao simbolom povezivanja, zato vjerujemo da će izvedba na lukobranu imati posebnu energiju i dubinu. Veselimo se susretu s publikom u ovako jedinstvenom ambijentu“, istaknuo je voditelj orkestra Mak Murtić.

Tijekom večeri posjetitelji će moći kušati i novi koktel Makarana by Poetica, kreiran upravo za ovu obljetnicu.

"Pozivamo sve da nam se pridruže u slavlju uz more, vrhunsku glazbu i pozitivnu energiju.

Vidimo se na lukobranu!", poziva organizator.