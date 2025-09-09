Makarska pokreće promjene: Ministar dobio konkretne prijedloge izmjena Zakona o trgovini

Grad Makarska još jednom je pokazao da ne čeka da rješenja dođu sama, već ih aktivno pokreće. Prošlog petka u Ministarstvu gospodarstva, na inicijativu Grada Makarske, održan je sastanak na temu izmjena Zakona o trgovini, s posebnim naglaskom na radno vrijeme trgovina i zabranu prodaje alkohola.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva i kabineta ministra, Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorica Ureda Udruge gradova, pročelnik Upravnog odjela za razvoj Grada Makarske Matko Lovreta, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić te gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić.

Pročelnik Lovreta detaljno je izložio probleme s kojima se suočavaju priobalni gradovi, a u Makarskoj posebno dolaze do izražaja: masovna okupljanja i pijanstvo na javnim površinama, remećenje javnog reda i mira, buka, devastacija povijesnih jezgri i neprimjereno ponašanje u javnim prostorima. Naglasio je da su glavni uzroci upravo produljeno radno vrijeme trgovina te dostupnost alkohola u kasnim noćnim satima.

Kao primjer dobre prakse istaknut je projekt revitalizacije stare gradske jezgre „Lokale u Kale“, kojim je Grad Makarska pokazao da odgovornim i promišljenim pristupom može postići red, bolju atmosferu i dodatnu vrijednost za destinaciju. Ministarstvu je predano i izvješće o uspješnosti projekta te prijedlozi izmjena zakona.

Argumenti Grada Makarske su prihvaćeni, a najavljene zakonske izmjene omogućit će gradovima i općinama da samostalno reguliraju radno vrijeme trgovina, liquer i tobacco shopova te uvedu zabranu prodaje alkohola iza određenog sata.

Za Makarsku to znači uređenije i sigurnije javne prostore, zaštitu ugostitelja i obrtnika koji rade kvalitetno i odgovorno, manje nereda i incidenata te bolju ravnotežu između života građana i turističke ponude.

– „Ovo je veliki korak naprijed, ne samo za Makarsku nego i za sve gradove koji žele imati alate za upravljanje prostorom i turizmom. Ponosni smo što smo među onima koji pokreću promjene i što će upravo Makarska imati korist od ovog procesa već iduće sezone,“ istaknuo je pročelnik Lovreta.

Gradonačelnik Zoran Paunović dodao je:

– „Makarska je u ovom procesu bila među najglasnijima jer branimo interese naših građana, naše zajednice i naših ugostitelja. Ne želimo biti taoci loših navika i nereda. Naša je odgovornost stvarati grad u kojem se živi kvalitetno, a turizam razvija održivo i s dodanom vrijednošću. To i činimo proaktivno, odlučno i u partnerstvu s onima koji žele promjene.“

Grad Makarska i dalje će, u suradnji s Udrugom gradova i drugim partnerima, inzistirati na rješenjima koja štite građane i stvaraju preduvjete za razvoj održivog i kvalitetnog turizma.