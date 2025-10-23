Makarska ove subote domaćin gastro manifestacije "Plavo Zeleno": Obrtnici iz cijele Hrvatske na Kačićevu trgu

Makarsko Udruženje obrtnika ove subote organizira drugo izdanje gastro manifestacije „Plavo Zeleno“, koja će se održati na Kačićevu trgu u središtu grada. Događaj počinje u 18 sati i okupit će obrtnike iz gotovo svih dijelova Hrvatske – od Vukovara i Koprivnice do Splita i Ploča.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na 22 štanda posjetitelji će moći kušati delicije različitih hrvatskih krajeva, a sva jela bit će besplatna. Ideja manifestacije je simbolično povezati plavu i zelenu Hrvatsku, odnosno jadranski jug i kontinentalni sjever, kroz bogatu obrtničku i gastronomsku tradiciju.

Uz bogatu ponudu jela, pripremljen je i glazbeni program u kojem će nastupiti klapa „Muccrum“ i tamburaški sastav „Rubato“, dok će učenici Srednje strukovne škole Makarska izraditi mega tortu za sve posjetitelje.

„Plavo Zeleno“ se i ove godine održava u sklopu Dana grada Makarske, uz potporu Turističke zajednice Makarske, Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske obrtničke komore.

U slučaju lošeg vremena manifestacija će se održati pod šatorom na istoj lokaciji.