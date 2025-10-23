Close Menu

Makarska ove subote domaćin gastro manifestacije "Plavo Zeleno": Obrtnici iz cijele Hrvatske na Kačićevu trgu

Na 22 štanda posjetitelji će moći kušati delicije različitih hrvatskih krajeva

Makarsko Udruženje obrtnika ove subote organizira drugo izdanje gastro manifestacije „Plavo Zeleno“, koja će se održati na Kačićevu trgu u središtu grada. Događaj počinje u 18 sati i okupit će obrtnike iz gotovo svih dijelova Hrvatske – od Vukovara i Koprivnice do Splita i Ploča.

Na 22 štanda posjetitelji će moći kušati delicije različitih hrvatskih krajeva, a sva jela bit će besplatna. Ideja manifestacije je simbolično povezati plavu i zelenu Hrvatsku, odnosno jadranski jug i kontinentalni sjever, kroz bogatu obrtničku i gastronomsku tradiciju.

Uz bogatu ponudu jela, pripremljen je i glazbeni program u kojem će nastupiti klapa „Muccrum“ i tamburaški sastav „Rubato“, dok će učenici Srednje strukovne škole Makarska izraditi mega tortu za sve posjetitelje.

„Plavo Zeleno“ se i ove godine održava u sklopu Dana grada Makarske, uz potporu Turističke zajednice Makarske, Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske obrtničke komore.

U slučaju lošeg vremena manifestacija će se održati pod šatorom na istoj lokaciji.

