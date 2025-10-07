Makarska okuplja konzervatore i umjetnike iz Hrvatske i inozemstva: Radionice otvorene za javnost

Gradski muzej Makarska od 9. do 11. listopada domaćin je trećeg izdanja umjetničke rezidencije koja ove godine dobiva međunarodni karakter i fokus stavlja na zaštitu i očuvanje kulturne baštine. Programom se potiče razmjena iskustava i primjera dobre prakse u području konzervacije-restauracije. Umjetnička rezidencija u Makarskoj u suradnji s digitalnom platformom Kolekcionart u posljednje dvije godine okupila je 13 mladih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva, a ove godine u Makarsku stižu ugledni konzervatori-restauratori iz Ljubljane: Barbka Gosar Hirci, Andrej Hirci, Vesna Obid i Marijana Kapus Dukarić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rezidencijalni program u Gradskom muzeju Makarska započinje u četvrtak, 9. listopada, u 19 sati predavanjima – o restauraciji slika prve makarske slikarice Biance Invernizzi te o multispektralnim analizama njezinih djela. U petak, 10. listopada, u 19 sati slijedi okrugli stol „Iskustvo baštine“ na kojem će se govoriti o ulozi konzervatora-restauratora, važnosti kulturnih institucija te povezanosti turizma i očuvanja identiteta. Program završava u subotu, 11. listopada, radionicom „Klinika za slike“ (17 – 19 sati) gdje će se na primjeru djela Antuna Gojaka prikazati proces restauracije te pružiti praktični savjeti za očuvanje umjetnina u privatnim zbirkama.

Sve aktivnosti u sklopu rezidencije otvorene su za javnost i besplatne.

Rezidencija je nastala u suradnji s Restauratorskim centrom iz Ljubljane, a pod pokroviteljstvom Grada Makarske i Turističke zajednice grada Makarske.