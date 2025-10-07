Close Menu

Makarska okuplja konzervatore i umjetnike iz Hrvatske i inozemstva: Radionice otvorene za javnost

Od 9. do 11. listopada
Makarska panorama

Gradski muzej Makarska od 9. do 11. listopada domaćin je trećeg izdanja umjetničke rezidencije koja ove godine dobiva međunarodni karakter i fokus stavlja na zaštitu i očuvanje kulturne baštine. Programom se potiče razmjena iskustava i primjera dobre prakse u području konzervacije-restauracije. Umjetnička rezidencija u Makarskoj u suradnji s digitalnom platformom Kolekcionart u posljednje dvije godine okupila je 13 mladih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva, a ove godine u Makarsku stižu ugledni konzervatori-restauratori iz Ljubljane: Barbka Gosar Hirci, Andrej Hirci, Vesna Obid i Marijana Kapus Dukarić.

Rezidencijalni program u Gradskom muzeju Makarska započinje u četvrtak, 9. listopada, u 19 sati predavanjima – o restauraciji slika prve makarske slikarice Biance Invernizzi te o multispektralnim analizama njezinih djela. U petak, 10. listopada, u 19 sati slijedi okrugli stol „Iskustvo baštine“ na kojem će se govoriti o ulozi konzervatora-restauratora, važnosti kulturnih institucija te povezanosti turizma i očuvanja identiteta. Program završava u subotu, 11. listopada, radionicom „Klinika za slike“ (17 – 19 sati) gdje će se na primjeru djela Antuna Gojaka prikazati proces restauracije te pružiti praktični savjeti za očuvanje umjetnina u privatnim zbirkama.

Sve aktivnosti u sklopu rezidencije otvorene su za javnost i besplatne.

Rezidencija je nastala u suradnji s Restauratorskim centrom iz Ljubljane, a pod pokroviteljstvom Grada Makarske i Turističke zajednice grada Makarske.

