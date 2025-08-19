Makarska Jazz Festival: 4 dana vrhunske glazbe na najljepšim gradskim lokacijama

Makarska krajem kolovoza ponovno postaje središte svjetskog jazza! Od 28. do 31. kolovoza održava se 12. Makarska Jazz Festival, koji će i ove godine publici ponuditi bogat program – večernje koncerte domaćih i stranih glazbenika, glazbenu radionicu te tradicionalni jutarnji koncert posvećen mladim izvođačima.

Priča o festivalu započela je 2014. godine, kada je veliki interes publike za ljetne jazz večeri Ante Gelo benda na Mletačkoj česmi potaknuo organizatore, Udrugu Adria, na prvo – pilot izdanje. Oduševljenje publike, medija i glazbenika ubrzo je preraslo u višednevni međunarodni festival čiji je umjetnički direktor postao upravo Ante Gelo, jedan od najcjenjenijih hrvatskih gitarista, skladatelja i aranžera.

Tijekom godina Makarska Jazz Festival ugostio je neka od najvećih imena svjetske i domaće jazz scene – među njima i svjetski poznati basist Richard Bona, kubanski pijanist Alfredo Rodríguez, ali i Oliver Dragojević koji je nastupio u jednoj od najemotivnijih festivalskih večeri. Na festivalskoj pozornici svirali su i Vasil Hadžimanov, Mike Sponza, New York Gypsy All Stars, Roby Lakatos Ensemble, Darko Rundek s HRT jazz orkestrom, Tamara Obrovac, Gabi Novak, Matija Dedić, Amira Medunjanin, Zdenka Kovačiček, Josipa Lisac, Radojka Šverko, Soul Fingersi, Cubismo i mnogi drugi.

Ovogodišnje izdanje donosi nova uzbuđenja i vrhunsku glazbenu poslasticu: na festivalskim pozornicama nastupit će Matteo Mancuso, New York Gypsy All Stars, Antonio Serrano te brojni domaći jazz glazbenici i mladi talenti.

Ulaz je slobodan za jutarnje programe i glazbenu radionicu, dok se ulaznice za večernje koncerte mogu kupiti putem www.eventim.hr, na prodajnim mjestima Eventima ( BP Petrol Crodux Makarska – Vukovarska 106, Tisak Media Makarska – Obala kralja Tomislava 3, tel. 021 612 031) te na ulazu na dan koncerta.

PROGRAM

Četvrtak, 28. kolovoza

21:30 – Večer mladih jazz glazbenika

Karlo Klarić Quintet · Furešti Trio

Spomenik revoluciji (Open Air Stage)

Ulaznica: 10 € (prodaja na ulazu)

Petak, 29. kolovoza

10:30 – Glazbena radionica

Alan Bjelinski & Ante Gelo

Glazbena škola Makarska

Ulaz slobodan

21:30 – Matteo Mancuso

Spomenik revoluciji (Open Air Stage)

Ulaznica: 30 € (Eventim / ulaz)

Subota, 30. kolovoza

10:30 – Jutarnji koncert: “Evo mene među moje”

Trg 4. svibnja 533

Ulaz slobodan

Sudjeluju: Gradska glazba Makarska · Glazbena škola Makarska

Dirigent: Alan Bjelinski · Moderator: Ante Gelo

Izvođači: Sofia Makar · Lota Knežević · Mira Oštrić · Ena Nižić · Freja Estelle Letica · Roza Popović · Ema Viktorija Matić · Luka Erceg · Toma Ursić

21:30 – New York Gypsy All Stars

Ismail Lumanovski · Tamer Pinarbasi · Panagiotis Andreou · Engin Gunaydin · Marius van den Brink

Spomenik revoluciji (Open Air Stage)

Ulaznica: 20 € (Eventim / ulaz)

Nedjelja, 31. kolovoza

21:30 – “Prijatelju” – večer posvećena Oliveru Dragojeviću

Antonio Serrano · Alan Bjelinski · Dražen Bogdanović · Ante Jurinović · Marko Matošević · Ante Gelo · String Orchestra

Spomenik revoluciji (Open Air Stage)

Ulaznica: 30 € (Eventim / ulaz)