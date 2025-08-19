Close Menu

Makarska Jazz Festival: 4 dana vrhunske glazbe na najljepšim gradskim lokacijama

Makarska krajem kolovoza ponovno postaje središte svjetskog jazza! Od 28. do 31. kolovoza održava se 12. Makarska Jazz Festival

Makarska krajem kolovoza ponovno postaje središte svjetskog jazza! Od 28. do 31. kolovoza održava se 12. Makarska Jazz Festival, koji će i ove godine publici ponuditi bogat program – večernje koncerte domaćih i stranih glazbenika, glazbenu radionicu te tradicionalni jutarnji koncert posvećen mladim izvođačima.

Priča o festivalu započela je 2014. godine, kada je veliki interes publike za ljetne jazz večeri Ante Gelo benda na Mletačkoj česmi potaknuo organizatore, Udrugu Adria, na prvo – pilot izdanje. Oduševljenje publike, medija i glazbenika ubrzo je preraslo u višednevni međunarodni festival čiji je umjetnički direktor postao upravo Ante Gelo, jedan od najcjenjenijih hrvatskih gitarista, skladatelja i aranžera.

Tijekom godina Makarska Jazz Festival ugostio je neka od najvećih imena svjetske i domaće jazz scene – među njima i svjetski poznati basist Richard Bona, kubanski pijanist Alfredo Rodríguez, ali i Oliver Dragojević koji je nastupio u jednoj od najemotivnijih festivalskih večeri. Na festivalskoj pozornici svirali su i Vasil Hadžimanov, Mike Sponza, New York Gypsy All Stars, Roby Lakatos Ensemble, Darko Rundek s HRT jazz orkestrom, Tamara Obrovac, Gabi Novak, Matija Dedić, Amira Medunjanin, Zdenka Kovačiček, Josipa Lisac, Radojka Šverko, Soul Fingersi, Cubismo i mnogi drugi.

Ovogodišnje izdanje donosi nova uzbuđenja i vrhunsku glazbenu poslasticu: na festivalskim pozornicama nastupit će Matteo Mancuso, New York Gypsy All Stars, Antonio Serrano te brojni domaći jazz glazbenici i mladi talenti.

Ulaz je slobodan za jutarnje programe i glazbenu radionicu, dok se ulaznice za večernje koncerte mogu kupiti putem www.eventim.hr, na prodajnim mjestima Eventima ( BP Petrol Crodux Makarska – Vukovarska 106, Tisak Media Makarska – Obala kralja Tomislava 3, tel. 021 612 031) te na ulazu na dan koncerta.

PROGRAM

Četvrtak, 28. kolovoza

21:30 – Večer mladih jazz glazbenika

Karlo Klarić Quintet · Furešti Trio

Spomenik revoluciji (Open Air Stage)

Ulaznica: 10 € (prodaja na ulazu)

Petak, 29. kolovoza

10:30 – Glazbena radionica

Alan Bjelinski & Ante Gelo

Glazbena škola Makarska

Ulaz slobodan

21:30 – Matteo Mancuso

Spomenik revoluciji (Open Air Stage)

Ulaznica: 30 € (Eventim / ulaz)

Subota, 30. kolovoza

10:30 – Jutarnji koncert: “Evo mene među moje”

Trg 4. svibnja 533

Ulaz slobodan

Sudjeluju: Gradska glazba Makarska · Glazbena škola Makarska

Dirigent: Alan Bjelinski · Moderator: Ante Gelo

Izvođači: Sofia Makar · Lota Knežević · Mira Oštrić · Ena Nižić · Freja Estelle Letica · Roza Popović · Ema Viktorija Matić · Luka Erceg · Toma Ursić

21:30 – New York Gypsy All Stars

Ismail Lumanovski · Tamer Pinarbasi · Panagiotis Andreou · Engin Gunaydin · Marius van den Brink

Spomenik revoluciji (Open Air Stage)

Ulaznica: 20 € (Eventim / ulaz)

Nedjelja, 31. kolovoza

21:30 – “Prijatelju” – večer posvećena Oliveru Dragojeviću

Antonio Serrano · Alan Bjelinski · Dražen Bogdanović · Ante Jurinović · Marko Matošević · Ante Gelo · String Orchestra

Spomenik revoluciji (Open Air Stage)

Ulaznica: 30 € (Eventim / ulaz)

