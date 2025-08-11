Makarska domaćin izložbe nagrađenih radova s prestižne međunarodne manifestacije Zgraf 13

Makarska će u srijedu, 13. kolovoza, ugostiti izložbu nagrađenih radova s prestižne međunarodne manifestacije Zgraf 13, kojom je ove godine u Zagrebu obilježeno pola stoljeća ove ugledne manifestacije posvećene grafičkom dizajnu i vizualnim komunikacijama. Trinaesto izdanje Zgrafa održano je u Zagrebu od 10. do 24. lipnja na temu "Zadovoljstvo svima" / "Pleasure to All", a makarska publika nagrađene će radove moći razgledati do 30. rujna 2025. godine.

Svečano otvorenje izložbe održat će se u Hepicentru u 19:00 sati. Organizatori su Grad Makarska i Gradski muzej Makarska.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na glavnoj međunarodnoj izložbi Zadovoljstvo svima, održanoj u lipnju u Francuskom paviljonu u Zagrebu, sudjelovao je ukupno 81 dizajner ili dizajnerski studio sa 184 rada. Sudionici su stigli iz brojnih zemalja, među kojima su Njemačka, Kina, Austrija, Poljska, Švicarska, Rumunjska, Francuska, Brazil, Japan, Južnoafrička Republika, Zimbabve, SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Srbija, Slovenija i Hrvatska.

Međunarodni žiri u sastavu Peter Bankov (CZ), Don Ryun Chang (KR), Izvorka Jurić (HR), Melike Taşcıoğlu (TR) i Lawrence Zeegen (UK) dodijelio je ukupno 19 nagrada u sedam kategorija, dok je posebnu nagradu dodijelio Ocjenjivački sud Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA).

Izložbu će, uz predstavnike Grada Makarske, otvoriti Sanja Rocco, predsjednica Izvršnog odbora Zgrafa 13, dizajnerica i kreativna direktorica u području vizualnih komunikacija, podrijetlom iz mjesta Gradac na Makarskoj rivijeri. Ova poveznica daje posebnu vrijednost suradnji, a međunarodnoj izložbi pridodaje lokalnu dimenziju, doprinoseći većoj vidljivosti i dostupnosti područja primijenjene umjetnosti u manjim kulturnim sredinama poput Makarske.

Radovi s izložbe trajno ostaju u Makarskoj kao donacija Gradskom muzeju Makarska, čime se stvaraju temelji za buduću suradnju i nove kulturne projekte.