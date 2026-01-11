Majstorija Krovinovića lansirala Hajduk u pobjedu na početku godine

Hajdukovi nogometaši odigrali su prvu prijateljsku utakmicu u sklopu zimskih priprema za nastavak HNL sezone. Bijeli su pobjednički otvorili 2026. jer su na gostovanju kod drugoligaša Croatije iz Zmijavaca slavili 2-1, javlja Telesport.

Gonzalo García promiješao je postavu i u dva poluvremena koristio dvije potpuno različite postave, a još nije mogao računati na ozlijeđene Ivicu Ivušića, Zvonimira Šarliju i Rokasa Pukštasa uz Frana Karačića i Edgara Gonzáleza koji su nedavno napustili klub.

Stoga je García od prve na teren poslao zanimljivu postavu koju su činili: Silić – Hrgović, Skelin, Mlačić, Hodak – Guillamón, Skoko, Almena – Bamba, Šego, Durdov.

Hrgović rano otvorio konto

Bolje je Hajduk krenuo i poveo je u 8. minuti pogotkom Šimuna Hrgovića nakon lijepe akcije s desne na lijevu stranu. Lijevom bočnom loptu je okružen trojicom ostavio Bamba i ovaj je iskosa potegnuo iz prve za gol.

Ipak je za Croatiju izjednačio Bruno Brajković čiji se šut odbio od bloka taman ispred Silića pa se na odmor otišlo s 1-1, premda su Bijeli imali nekoliko sjajnih izlazaka i odličnih šansi, uglavnom preko nepreciznog Durdova.

Na poluvremenu García u vatru baca iskusne Marka Livaju, Antu Rebića, Filipa Krovinovića i Darija Melnjaka kao vođe, a baš Livaja ima nekoliko sjajnih šansi, pa i glavom pogađa gredu. Ipak, Hajduk je do pobjede došao u 79., i to fantastičnim golom.